Многие критикуют федеральный бюджет за некоторую жесткость, но она объективно необходима, чтобы снизить инфляцию и ставки по кредитам.

Об этом заявил в Казани министр финансов России Антон Силуанов на совместном заседании коллегий Министерства финансов Республики Татарстан, Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан, Управления Федерального казначейства по Республике Татарстан, прошедшем 17 декабря.

Мероприятие прошло на базе института управления, экономики и финансов К(П)ФУ и было посвящено итогам ожидаемого исполнения консолидированного бюджета Республики Татарстан за 2016 год и задачам финансовых, казначейских и налоговых органов Республики Татарстан на 2017 год, сообщает пресс-служба Президента РТ.

В заседании приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, другие официальные лица.

По мнению министра финансов России, бизнес должен активизироваться за счет того, что будут доступны кредиты, станет более прогнозируемой политика в области налогов и финансов. «Снижение коэффициента бюджета позволяет больше ресурсов оставлять в экономике, не перераспределять через бюджетную систему. Именно на это направлена федеральная политика», - пояснил глава Минфина России.

Антон Силуанов подчеркнул, что Татарстан - передовой регион по созданию рабочих мест, а также комфортных условий для развития бизнеса и частного предпринимательства. «В правительстве России об этом все знают, потому что каждый год регион наращивает в этом силы», - отметил он.

«Республика практически приблизилась к решению задач, которые поставил Президент России по выходу на темпы экономического развития «не ниже головы». Те решения, которые здесь принимаются, механизмы получения инвестиций, управленческие процессы позволяют говорить о том, что такие регионы обеспечивают стране в целом экономический рост», - сказал министр финансов России.

Как сообщил далее Антон Силуанов, в 2018 году Россия не будет применять единые меры по распределению субсидий регионам.

«Сделаем более справедливый механизм с 2018 года, чтобы такие регионы, как Татарстан, не потеряли в финансовой поддержке, - сказал глава Минфина РФ. - Мы услышали критику в части определения единого предельного уровня софинансирования в межбюджетных отношениях. И после критики у нас в правительстве этот порядок был скорректирован».

Антон Силуанов подчеркнул, что в следующем году на федеральном уровне будет применен более жесткий подход к распределению субсидий. «До 1 февраля должны быть сделаны все распределения по субсидиям, предусмотренные в законе о федеральном бюджете, должны быть заключены соглашения с субъектами России. Если отраслевые министерства не распределят субсидии до 1 февраля и не заключат соглашения до 1 марта, деньги заберет резервный фонд, чтобы перераспределить эти ресурсы по другим позициям», - уточнил он.

Также принято решение об увеличении срока предоставления бюджетных кредитов. В частности, срок возврата составит не три года, а пять лет. «По бюджетным кредитам услышали позицию Татарстана, - заявил Антон Силуанов. - Видели большой объем погашения республикой кредитов федеральному центру - более 6 миллиардов рублей. Будем принимать решение по возможному увеличению суммы кредита».

С 2018 года распределение льгот по движимому имуществу будет передано регионам России.

«Это поможет региональным бюджетам. Льготы по движимому имуществу, которые работают зачастую не всегда рационально, теперь мы рекомендуем устанавливать региональным законодательством. Если раньше эта позиция определялась на федеральном уровне, то с 2018 года она будет находиться в ведении регионов, что правильно. Мы знаем, что зачастую недобросовестные налогоплательщики пользовались этой льготой. Только по Татарстану такая льгота составляет более 3 миллиардов рублей», - сказал глава Минфина РФ.

Министр финансов России также напомнил, что в следующем году меняется система зачисления акцизов на алкоголь. «Здесь, может, не в пользу Татарстана с финансовой точки зрения, но в пользу системы ЕГАИС. Мы видим, что она работает достаточно эффективно. Мы постепенно будем увеличивать распределение акцизов на алкоголь с учетом реализации этой продукции через розницу. Сейчас только начало работы», - отметил он.

В завершение своего выступления Антон Силуанов подчеркнул, что Татарстан не только по оценке Минфина РФ, но и правительства России ведет эффективную экономическую и бюджетную политику. «Мы всегда в своих решениях стараемся выслушивать мнение субъектов России. В первую очередь, когда думаю, с кем посоветоваться, звоню Рустаму Нургалиевичу Минниханову. Всегда можно получить объективное заключение по тем или иным новациям. Мы это очень ценим», - заключил он.