С начала года Госалкогольинспекцией РТ выявлено более 2,6 тысячи нарушений в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Из них почти половина связана с деятельностью без лицензии, оборотом немаркированной алкогольной продукции и суррогатов.

Эта информация прозвучала 17 декабря на совещании по вопросам регулирования алкогольного рынка РТ. Провел его Президент Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии приняли участие министр финансов РФ Антон Силуанов, директор Департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов России Алексей Сазанов, руководитель Госалкогольинспекции РТ Игорь Марченко, министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин, генеральный директор АО «Татспиртпром» Ирек Миннахметов и другие, сообщает пресс-служба Президента РТ.

В ходе совещания были озвучены предложения по ужесточению наказаний за нарушения в области алкогольного рынка.

Глава Госалкогольинспекции РТ предложил за продажу алкоголя без лицензии установить денежные штрафы от 30 до 50 тысяч рублей для физических лиц и от 65 до 100 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей. Сегодня эти суммы составляют от 2 до 2,5 тысячи рублей и от 4 до 5 тысяч рублей соответственно. По мнению Игоря Марченко, это сделает нелегальный алкогольный бизнес невыгодным для большинства нарушителей.

Также Игорь Марченко заявил о необходимости решить проблему нелегального оборота алкогольной продукции и спиртосодержащих жидкостей двойного назначения. На спирт в пластиковых баллонах, реализуемый под видом водки или самогона, а также парфюмерно-косметическую продукцию (лосьоны, тоники) сегодня приходится половина изъятого нелегального алкоголя. В связи с этим Игорь Марченко предложил приравнять спиртосодержащую парфюмерно-косметическую продукцию, разлитую в емкости до 100 мл, к подакцизным товарам.