Президент Татарстана Рустам Минниханов направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову телеграмму со словами соболезнования в связи с убийством в Анкаре Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Турецкой Республике Андрея Карлова.
«Трагически оборвалась жизнь прекрасного человека и выдающегося дипломата, внесшего достойный вклад в укрепление международного авторитета и развитие внешних связей России, - говорится, в частности, в телеграмме. - Его деятельность всегда была проникнута искренней любовью к родной стране, стремлением видеть ее сильной и процветающей. Авторитет и профессионализм Андрея Геннадьевича помогали и нам, татарстанцам, решать актуальные государственные задачи по развитию многостороннего сотрудничества Республики Татарстан и Турецкой Республики в рамках российско-турецких отношений».
Рустам Минниханов в телеграмме просил передать глубочайшие соболезнования семье, близким, а также коллегам безвременно погибшего дипломата, сообщает пресс-служба Президента РТ.
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