Об итогах работы мусульманских общин России в 2016 году, реализованных проектах и других достижениях рассказали журналистам на пресс-конференции в ИА «Татар-информ». Она прошла в формате видеомоста Москва - Казань.



Первый заместитель председателя Совета муфтиев России и ДУМ РФ Рушан Аббясов отметил, что за 2016 год в каждом регионе было многое сделано. Основным успехом он назвал начало строительства Болгарской исламской академии, призванной стать вершиной системы мусульманского образования в стране.

- На прошлой неделе мне посчастливилось быть в Болгарах, мы отмечали Мавлид ан-Наби - день рождения пророка Мухаммада. И увидели уже готовые строения. Я думаю, уже в 2017 году академия начнет свою работу и будет готовить специалистов высокого уровня в области ислама, - отметил Рушан Аббясов.

Продолжается и просветительская работа. Ведь именно образование и просвещение являются основными задачами религиозных организаций. Не первый год стабильно работают высшие учебные исламские заведения. Практически при каждой мусульманской общине, будь то в городе или районе, действуют воскресные школы. Кроме того, на протяжении уже 5 лет успешно функционирует уникальный проект - детский мусульманский лагерь «Муслим». В Саратовской области он объединяет за смену более 300 детей из разных регионов страны. Здесь ребята активно общаются, принимают участие в спортивных и интеллектуальных мероприятиях, подвижных играх и так далее.

Первый заместитель муфтия Республики Татарстан Рустам Батров также подчеркнул, что одним из наиболее грандиозных и эпохальных событий в жизни мусульман России стало начало строительства Болгарской исламской академии.

- Отрадно, что среди многих регионов, в том числе с многочисленным мусульманским населением, такая честь была доверена именно Татарстану. Это дополнительное подтверждение того, что наша республика является духовным центром мусульман России. Строительство идет семимильными шагами. В мае следующего года планируется открытие, - рассказал Рустам Батров.

Он также отметил, что ежегодно в Татарстане проводится аттестация имамов - так они подтверждают и повышают свою квалификацию. Организаторская работа в этом направлении проводится 1350 преподавателями курсов и 92 преподавателями медресе. Рустам Батров также упомянул о создании учебно-методического объединения и введении стандартов в сфере исламского образования, отметив, что для России такое объединение уникально.

Рустам Батров отметил, что продолжается активная работа по противодействию экстремизму и терроризму, против распространения идеологии радикализма:

- В этом году мы издали шесть книг антиэкстремистской направленности, 14 аудиокниг, более 1000 статей. Запущен новый сайт, посвященный проблемам околоисламского терроризма и экстремизма.