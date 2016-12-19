Татарстан наряду с Белгородской и Тульской областями вошел в тройку лидеров рейтинга ОНФ по исполнению программы капитального ремонта.



Аутсайдерами рейтинга оказались Чукотский АО, Омская и Еврейская автономная области. Каждый из этих субъектов получил самое низкое число баллов по отдельным показателям, при этом не имея значительных положительных результатов по остальным критериям, сообщается на сайте Общероссийского народного фронта.

«Рейтинг регионов по исполнению программы капремонта отражает, насколько ответственно органы власти субъектов РФ подходят к вопросам проведения капитального ремонта, - отмечает руководитель центра ОНФ «Народная экспертиза» Виктор Рожков. - В разрезе каждого региона он наглядно показывает места, где есть недоработки, требующие активизации усилий региональной власти. В свою очередь активисты ОНФ и простые граждане смогут оценить, насколько эффективно расходуются средства, которые они платят в качестве взносов на капитальный ремонт, а также представить соответствующие предложения по повышению эффективности их расходования».

Эксперты центра ОНФ «Народная экспертиза» разработали рейтинг регионов по исполнению программы капитального ремонта за 9 месяцев 2016 года. По мнению авторов, такой документ может стать действенным инструментом принятия управленческих решений, направленных на совершенствование работы в области капитального ремонта.

Рейтинг сформирован на основании 6 основных показателей, характеризующих качество организации региональными органами власти капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Эксперты оценивали общее выполнение работ по программе, собираемость взносов на капремонт как от собственников, так и от муниципалитетов, востребованность средств собственников жилья, количество проведенных работ на каждый дом, а также нагрузку на сотрудников регоператора.

По каждому показателю регионы выстраивались от худшего значения к лучшему, а номер места, занятого в ряде, являлся количеством набранных баллов. Чем выше сумма баллов по всем показателям, тем более высокую позицию в рейтинге получал регион.

При расчете показателей для формирования рейтинга были использованы данные АИС «Реформа ЖКХ» - интернет-портала открытых данных, на котором граждане могут ознакомиться в том числе с оперативной информацией о реализации программы капитального ремонта в своих регионах.

Анализ выполнения работ, предусмотренных программой капремонта, показал, что у 18 регионов выполнено меньше половины процента. Так, в Республике Коми выполнено всего 56 работ из предусмотренных 56 тысяч, в Красноярском крае - 118 из 98 тысяч, при том что программа капремонта в данных регионах начала работать с 2014 года.

Эксперты ОНФ проверили, как выполняется требование законодательства по обязательному проведению в каждом доме 6 видов работ по капремонту. В результате в 9 регионах в среднем планируется провести меньше 5 видов работ на один дом.

По мнению специалистов Народного фронта, такой капитальный ремонт вряд ли способен продлить срок жизни домов на 30 лет, на которые рассчитана программа капремонта.

Еще один показатель, который учитывался при составлении рейтинга, - собираемость взносов граждан на капремонт.

Самая низкая собираемость в Кабардино-Балкарской Республике (11%), Республике Северной Осетии-Алании (16%), Республике Дагестан (24%). При этом средний уровень собираемости по стране - 73%. Самый высокий уровень собираемости взносов на капремонт продемонстрировала Республика Татарстан (97,5%).

При составлении рейтинга был учтен показатель своевременного использования и востребованности средств граждан на капремонт, поскольку в 2015 году из собранных 97 млрд руб. остались неиспользованными 72 млрд рублей. Летом 2016 года в законодательство были внесены изменения, касающиеся принципов использования средств как прогнозируемых, так и оставшихся неиспользованными с прошлого года, которые в целом исправили ситуацию. Однако остается 30 регионов, в которых общая сумма невостребованных средств в октябре текущего года составила 23 млрд рублей.





При анализе экспертами учитывалась и общая численность сотрудников регионального оператора. Закономерно, что число обслуживающего персонала организации должно быть пропорционально числу профильных сотрудников.

Авторы рейтинга также сопоставили, сколько квадратных метров площади жилищного фонда в программе капитального ремонта приходится на одного работника регионального оператора капитального ремонта. Так, если на сотрудника регоператора в Татарстане приходится 4661 кв. м, то в Магаданской области только 101 кв. м, в Камчатском крае 131 кв. метров. Больше всего работников числится у регоператора Москвы - 689 человек, а меньше всех в Чукотском АО - 6 человек. И если сотрудникам регоператора Татарстана удается справиться с таким числом квадратных метров, имея в штате только 15 сотрудников, и при этом занимать лидирующие позиции в рейтинге, то регоператор Магаданской области справляется с площадью многоквартирных домов в 46 раз меньшей, имея в своем штате в 2,5 раза больше сотрудников - 39.

Эксперты ОНФ отмечают, что количество сотрудников регионального оператора должно быть адекватно имеющейся нагрузке, так как программа рассчитана не на год или два, а на 30 лет. В свою очередь региональным операторам следует внимательно отнестись к этому вопросу и в случае необходимости оптимизировать работу, пересмотрев свой штатный состав и повысив эффективность своих сотрудников.