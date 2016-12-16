Подорожание может произойти уже до нового года.
На данный момент, цены на бензин в РТ являются одни из самых низких в Приволжском федеральном округе. Однако стоимость топлива может вырасти уже до 2017 года, сообщили на брифинге в кабмине РТ.
Сейчас республика занимает 8 строчку из 10 в Приволжском федеральном округе. Подорожание бензина уже произошло в 70 районах РФ. Стоит отметить, что рост цен на бензин не будет резким. Об этом сообщил Роберт Гилязиев, начальник Управления рационального использования топливно-энергетических ресурсов.
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