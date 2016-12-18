Сегодня утром частично возобновлена работа отделений ТФБ.

Сегодня в 10 утра возобновилась работа отделений Татфондбанка. В офисах можно получить консультации по выплатам от АСВ и провести необходимые банковские операции (например, оплатить кредит).

В отделения банка пришло немало клиентов, чтобы узнать о возможности получения денег.

«Мы здесь с утра. Только вот сами не понимаем, зачем стоим. Предлагают только кредит оплатить и всё, о деньгах речи не идёт», — поделились с корреспондентом ИА «Татар-информ», стоящие в очереди пенсионеры. В отделении работники банка принимают заявления с требованиями получить наличные средства. Напомним, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина пообещала, что свои вклады граждане смогут получить до Нового года.

Желающие оплатить кредит пропускаются в отделение банка без очереди, напомним, эксперты рекомендуют не допускать задолженностей перед банком, поскольку временная администрация в кризисной ситуации может применять к должникам штрафные санкции.

Пресс-служба Татфондбанка распространила обращение, в котором напомнинает о том, что выплаты по страховым случаям начнутся на позднее 29 декабря 2016 года, в среду должен определиться банк-агент, который будет осуществлять выплаты.

«Выплаты будут осуществляться не в Татфондбанке, а только через отделения банка-агента. Все новости по выплатам физическим лицам оперативно публикуются на сайте АСВ и дублируются на сайте Татфондбанка в разделе „Новости“», — говорится в сообщении пресс-службы ТФБ.

Также в банке напоминают, что застрахованными являются следующие средства:

срочные вклады и вклады до востребования, включая валютные вклады;

текущие счета, в том числе используемые для расчетов по банковским (пластиковым) картам, для получения зарплаты, пенсии или стипендии;

средства на счетах индивидуальных предпринимателей;

средства на номинальных счетах опекунов/попечителей, бенефициарами по которым являются подопечные;

средства на счетах эскроу для расчетов по сделкам купли-продажи недвижимости на период их государственной регистрации.

Максимальная сумма возмещения по вкладам составляет 1 млн 400 тыс. руб. Кроме того, отдельное страховое возмещение в размере до 10 млн руб. выплачивается физическому лицу, являющемуся депонентом либо бенефициаром счета эскроу, открытого для расчетов по сделке купли-продажи недвижимости, если страховой случай наступил в период государственной регистрации сделки.

Дополнительную информацию о порядке выплаты страхового возмещения можно получить вкладчиками по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05), а также на сайте АСВ в разделе "Страхование вкладов/Страховые случаи/"Татфондбанк" (ПАО)".