14 декабря в Казанской Ратуше состоялась XII сессия Казанской городской Думы. Перед заседанием депутаты и приглашенные гости смогли принять участие в республиканской акции АО «Татмедиа» «Подари подписку - 2017». Активно шла подписка на «Казанские ведомости», ее оформляли для социальных учреждений республики.
Таиса Чернова, главврач ГАУЗ «Городская детская поликлиника №7» г. Казани:
- Каждый год на «Казанские ведомости» подписываюсь не только я, но и детская городская поликлиника №7. Сегодня я подписала на издание детский дом, потому что проблемы детей мне близки. Я бы хотела, чтобы подрастающее поколение, прочитав газету, зарядилось положительными эмоциями. Мне нравится, что в «Казанских ведомостях» есть рубрика «Здоровье»
, где много пишут и про республиканских врачей. И что немаловажно, вся информация в газете полезная.
Руслан Минабутдинов, директор муниципального автономного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс «Трудовые резервы», депутат Казгордумы:
- Я подарил подписку ветеранам труда дома престарелых. Многие помогают детям, однако о ветеранах нельзя забывать, они нуждаются в поддержке. Это люди, создавшие тот фундамент, на котором сегодня все и держится, без них не было бы нас.
Лилия Бакулина, исполняющая обязанности декана юридического факультета КФУ:
- Я оформила подписку для совета ветеранов Советского района Казани, потому что лично знакома с председателем данного учреждения, знаю их нужды. Мне кажется, подписка на «Казанские ведомости» станет приятным подарком для ветеранов, ведь пожилые люди любят читать прессу.
Александр фон Гревениц, потомок русского поэта Александра Пушкина:
- Мне всегда жалко детей, которые остались без поддержки родителей, поэтому я не задумываясь подарил подписку на «Казанские ведомости» детскому дому. Бедные дети, я всегда им сочувствую, ведь им так не хватает родительского тепла. Нужно помогать тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
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