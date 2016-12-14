В минувшие выходные в Казани прошел VIII международный фестиваль мусульманской одежды Islamic Clothes Fashion. В нем приняли участие дизайнеры со всей России.

Из года в год ширится география участников фестиваля. В этом году мусульманские наряды представили дизайнеры из Москвы, Астрахани, Башкортостана, Удмуртии, Татарстана и других регионов страны. Примечательно, что среди модельеров оказались и те, кто ранее никогда не шил мусульманскую одежду. Новинкой фестиваля стал и показ закрытых купальных костюмов для представительниц прекрасного пола всех возрастов. А изюминкой фестиваля, пожалуй, можно назвать наряды для женщин старшего поколения. Дизайнеры доказали, что и они не должны забывать о моде. Удлиненные жилеты и различные способы завязывания платков придадут им шарма и сделают образ более современным.

- Каждый раз количество желающих принять участие в фестивале растет. В этом году мы приняли заявки от более 60 дизайнеров. Основной стиль, на котором делают акцент модельеры, - это повседневная одежда. Но не обойдется и без свадебных, а также спортивных нарядов. Мы перед татарстанскими дизайнерами ставим задачу создавать одежду, соответствующую татарским традициям. В остальных регионах пока, к сожалению, не наблюдается использование национальных мотивов, - поделилась председатель Союза мусульманок России Наиля Зиганшина.

Главное требование для всех нарядов - одежда должна соответствовать нормам шариата. А значит, неприемлемы облегающие, обтягивающие, подчеркивающие формы платья. Кроме того, на тканях не должны изображаться лица людей и животных. Дизайнеры показали, что такими могут быть не только обычные платья в пол, но и брючные костюмы с туникой, они также продемонстрировали, как можно сочетать длинные юбки с кроссовками.

- Для меня важно, чтобы в нарядах мусульманских модниц преобладали национальные мотивы. Я сама татарка, поэтому мне это очень близко. Кроме того, в своей коллекции хотела показать, что свадебные платья могут быть не только белого цвета, но и голубого, розового. Вообще, в этом году пастельные тона в моде. Радует, что девушки отходят от броских нарядов с блестками, а выбирают простую одежду, но со вкусом, - прокомментировала современные тенденции дизайнер мусульманской одежды Джамиля Салахова.

Как показал фестиваль, закрытые наряды предпочитают не только мусульманки. Среди зрительниц фестиваля оказалась и «жемчужина Татарстана - 2014» Таисия Козьякова. Девушка считает, что представительницам прекрасного пола необходимо иметь в гардеробе платья, подчеркивающие их скромность.

- Некоторые считают, что мусульманской моды нет. Но мы видим, как из года в год идет развитие этого направления. Особенно радует, что на фестивале представлено много детской одежды. Есть противники школьной формы, но мы видим, что и она может не противоречить шариату. Также говорят, что раньше люди в Татарстане не одевались в такие закрытые наряды. Да и одежда молодого и более взрослого поколения сильно отличалась. Однако именно такой облик соответствует всем нормам шариата. Говоря о фестивале, отмечу, что еще в том году была одежда с открытыми ногами и некоторыми другими нарушениями, в этом году такого, к счастью, не наблюдалось, - пояснил заместитель муфтия РТ Рустам хазрат Хайруллин.