В минувшую субботу в агропарке «Казань» состоялась завершающая акция «Подпишись и передай радиопривет!» (12+)

Проект проводит АО «Татмедиа» в партнерстве с радиостанциями. Диджеи собирают приветы для близких от всех, кто подписывается в ходе акции на издания АО «Татмедиа», чтобы потом они прозвучали в радиоэфире.

В эту субботу в агропарке царила по-настоящему праздничная атмосфера, и дело не только в новогодних песнях и установленной там елке - подписную акцию в этот день поддержали Дед Мороз со Снегурочкой. Дети с удовольствием фотографировались с зимними гостями.

Жители Казани спешили оформить подписку на «Казанские ведомости» для себя и близких, каждый подписавшийся получал подарок.

- Читаем «Казанские ведомости» с большим удовольствием всей семьей, - говорит наша постоянная читательница Мария Спиридонова. - В газете есть и ТВ-программа на неделю, и кроссворды, и полезные статьи - словом, все, что нужно для семейного досуга.

К подписной акции в этот день присоединился Зирек Юсупов:

- Мне нравятся все рубрики в газете, потому что они очень содержательные и злободневные, что самое важное. В «Казанских ведомостях» информация всегда актуальная, такой газете хочется доверять. Узнаю о событиях в городе, республике, стране и мире.

- Выписала «Казанские ведомости» в первый раз. Надеюсь, газета мне понравится и я буду выписывать ее и дальше, - сказала Мария Панфутова.

А вот Раиса Голыбина больше 20 лет читает «Казанские ведомости» от корки до корки:

- Люблю газету за содержательность и полезность. В рубрике «Соцзащита» всегда можно найти хороший совет, ведь для нас, пенсионеров, это очень важно. Читаю статьи про здоровье, медицину, не пропускаю и афишу. А еще люблю рубрику «Санта-Барбара» по-казански».