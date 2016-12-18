Шоу «Спасти северное сияние» готовится в Казани под руководством трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Киселевой. По ее словам, в общей сложности в программе ежедневно будут задействованы 70 - 80 артистов и спортсменов из разных городов России, в том числе и татарстанцы. Так, например, хореографическая группа целиком состоит из казанцев. Также в шоу примут участие синхронистки из Набережных Челнов.

Отдельного упоминания заслуживают юные синхронистки, с которыми вот уже третий год Мария Киселева проводит мастер-классы. По ее словам, прогресс с их первой встречи налицо: если раньше у девочек почти ничего не получалось, то теперь они научились выполнять многие базовые элементы. «А главное - они меня слышат», - заметила прославленная спортсменка. Это взаимопонимание послужило поводом задействовать юных синхронисток из Казани в шоу «Спасти северное сияние» - девочки 9 - 10 лет сыграют маленьких пингвинят. По словам Киселевой, подобная практика применяется организаторами в Москве и Санкт-Петербурге.

В предстоящем шоу можно также отметить новую цирковую команду под руководством заслуженного артиста России Владимира Вавилова. Неизменным режиссером остается Алексей Малыхин. Главной фишкой шоу Мария Киселева назвала использование 3D-эффектов, которые проецируются на декорации.