Баскетболисты казанского УНИКСа на прошлой неделе сыграли два матча. Один из них по уже сложившейся традиции пришелся на матч Евролиги, второй - на матч Единой лиги ВТБ.

Гостем из Европы на этот раз стала команда «Баскония», в прошлом более известная как «Лабораль Кутча». Но и в этом сезоне в Евролиге баски играют отменно - почти в каждом матче набирают 100 и более очков.

В отчетном матче гости через три минуты после начала игры резко оторвались в счете - 3:11. И лишь к середине первого отрезка игры после точного попадания Лэнгфорда УНИКС впервые вышел вперед - 13:11. Более того, именно Лэнгфорд увеличил перевес казанской команды (18:11), но на первый период «Баскония» ушла, ведя в счете - 22:20. Слишком уж много делали волжане неоправданных потерь.

Во второй четверти ситуация для УНИКСа резко ухудшилась - хозяева пропустили рывок гостей - 19-2.

УНИКС сумел дотерпеть до середины второй четверти, и после точных бросков Лэнгфорда с линии штрафных разница существенно сократилась - 35:31 в пользу басков.

В третьей четверти пошла разудалая игра в обе стороны, но счет так и остался ничейным - 67:67, хотя УНИКС и совершал рывки вперед.

Все решилось в самом конце, когда в обмене очками чуть точнее оказались гости - 92:91.

После этого досадного поражения УНИКС вылетел в Саратов, где в чемпионате Единой лиги ВТБ сразился с местным «Автодором».

В первой половине матча «Автодор» на правах хозяина играл больше от броска - быстро и точно. Далеко саратовцев УНИКС не отпускал, но лишь во второй половине встречи казанцы стали отрываться в счете - 57:43. Однако затем пять минут подряд гости не могли забить ни одного очка, и счет сравнялся - 57:57.

Успокоил хозяев Параховский, набрав шесть очков подряд - 84:77 в пользу УНИКСа.

Эта победа вывела УНИКС в единоличные лидеры чемпионата Единой лиги ВТБ.