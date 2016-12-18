В Казани от команды Владимира Алекно никто не ждал иного результата, кроме победного.

Да, на сегодняшний день «Зенит» уверенно лидирует в чемпионате России, немногие из команд в состоянии взять у волжан хотя бы один сет в очном противостоянии.

Собственно, этот факт подтвердил и групповой турнир «Финала шести» нынешнего розыгрыша Кубка России. «Факел» из Нового Уренгоя в двух своих матчах уступил и новосибирскому «Локомотиву», и казанскому «Зениту». Так что «Локо» и волжане в очном матче решали, кому с какого места выходить в полуфинал.

«Локомотив» под руководством болгарского тренера решил чуть схитрить и на матч против казанского «Зенита» выставил резервный состав. Переиграв «Локо» со счетом 3:0, в полуфинал казанцы вышли с первого места в группе и попали на московских динамовцев. Другую пару полуфиналистов составили «Белогорье» и «Локомотив».

В первом сете на доигровке свирепствовал Андерсон, а при плотной защите и пушечных подачах Леона у москвичей не было шансов на удачное продолжение - 25:18.

Второй сет уже показал: динамовцы оказались прилежными учениками и стали более цепко играть в защите. А у волжан пошли касания сетки, да и до пола «Зениту» было добивать все труднее. Константин Бакун уверенно вел «Динамо» к победе в сете, но в самой концовке Бережко не использовал сетбол, а Михайлов двумя очками подряд довел счет до крупного - 30:28 и 2:0 по партиям.

Эта неудача всерьез подкосила бело-голубых, и в третьей партии им уже не удавалось выйти вперед. А в «Зените» крепкие нервы продемонстрировал Михайлов, забивший важные мячи - 25:23 и 3:0 по партиям.

Таким образом, «Зенит» пробился в финал, где его поджидал не клуб из Белгорода, а все тот же новосибирский «Локомотив», сумевший сломить команду Тетюхина и Мусэрского.

Стало ясно, что казанцам будет совсем нелегко в этом матче. И настрой у игроков с Волги был на этот раз боевой. С места в карьер - игроки «Зенита» заиграли мощно и быстро, и тренерам «Локо» пришлось при счете 5:10 брать тайм-аут.

Подействовало - сибиряки раз за разом настигали волжан - 15:15, 18:18. Но Михайлов и Леон забили обманными ударами, а Андерсон подал навылет - 25:20.

Во втором сете игра шла очко в очко, но «Зенит» все же дотерпел, превратив счет 10:12 в 14:12, и сумел довести сет до победы - 25:17.

«Локомотив» не сдавался даже при счете 0:2 по партиям. И проявил характер, к концовке третьей партии выйдя вперед, - 21:18. Владимир Алекно решил позволить своим игрокам рисковать на подачах, но сет все же остался за сибиряками - 25:21.

Теперь «Зениту» необходимо было перехватывать инициативу. На эйсах Леона и Михайлова волжане смогли оторваться (12:7), а вот игроки «Локо» явно подустали от такого напряжения. И вот счет 20:14, после чего стало ясно: победу «Зенит» уже не упустит.

Так и случилось - 25:17, 3-0 по партиям. «Зенит» - шестикратный обладатель Кубка России, и нынешний кубок - третий подряд.

Отметим также, что финальный матч стал 900-м в истории клуба в официальных матчах.