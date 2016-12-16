Россияне рассказали, на каких сферах, по их мнению, должен сосредоточить внимание Общероссийский народный фронт, созданный по предложению Президента РФ Владимира Путина.

Как показали результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), наши сограждане считают, что ОНФ должен в первую очередь обратить внимание на решение проблем здравоохранения и медицины (46%), безработицы и занятости молодежи (45%). Также нужно сосредоточить силы на качестве и стоимости услуг ЖКХ (41%), на решении проблем экологии и на борьбе с незаконными свалками (40%).

Около трети респондентов назвали значимыми задачами повышение уровня жизни, контроль за ростом цен (35%), поддержку малоимущих (30%), борьбу с коррупцией во власти (30%).

От 9 до 17% опрошенных отметили актуальность таких тем, как безопасность, проблемы миграции, благоустройство придомовых территорий, формирование социальной инфраструктуры в новых районах. 10% участников опроса сказали, что

Общероссийский народный фронт может помочь в решении проблемы выхода из кризисной ситуации в экономике города (региона). Наименее актуальным, по мнению респондентов, является вопрос защиты предпринимателей - его в качестве задачи для ОНФ назвали лишь 6%.

Опрос был проведен с помощью телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов