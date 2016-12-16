Как показали результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), наши сограждане считают, что ОНФ должен в первую очередь обратить внимание на решение проблем здравоохранения и медицины (46%), безработицы и занятости молодежи (45%). Также нужно сосредоточить силы на качестве и стоимости услуг ЖКХ (41%), на решении проблем экологии и на борьбе с незаконными свалками (40%).

Около трети респондентов назвали значимыми задачами повышение уровня жизни, контроль за ростом цен (35%), поддержку малоимущих (30%), борьбу с коррупцией во власти (30%).

От 9 до 17% опрошенных отметили актуальность таких тем, как безопасность, проблемы миграции, благоустройство придомовых территорий, формирование социальной инфраструктуры в новых районах. 10% участников опроса сказали, что

Общероссийский народный фронт может помочь в решении проблемы выхода из кризисной ситуации в экономике города (региона). Наименее актуальным, по мнению респондентов, является вопрос защиты предпринимателей - его в качестве задачи для ОНФ назвали лишь 6%.

Опрос был проведен с помощью телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов