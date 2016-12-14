В Казани 22 - 24 декабря пройдет IX всероссийский фестиваль детского творчества «Варенье». В нем примут участие талантливые воспитанники 40 социальных учреждений из 17 регионов России.

«Варенье» - это инклюзивная площадка возможностей, которая объединяет людей разных профессий, готовых помочь реализовать себя одаренным детям из коррекционных школ и воспитанникам детских домов и приютов.

Фестиваль проводится добровольческим клубом «САМИ» с 2008 года. Цель его - социализация и поддержка творческого развития воспитанников детских домов, приютов, школ-интернатов и коррекционных школ. Ежегодно география фестиваля расширяется. В первый год участие в нем приняли воспитанники 7 социальных учреждений Казани и Зеленодольска, через три года фестиваль становится республиканским. В 2012 году участниками впервые стали таланты из других регионов России.

В 2016 году в очный этап фестиваля прошло 40 учреждений из 17 регионов Российской Федерации - Красноярского края, Ивановской, Белгородской, Самарской, Волгоградской, Омской, Костромской, Владимирской, Брянской областей, Крыма, Башкортостана, Мордовии, Чувашии, Адыгеи, Марий Эл и других, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В рамках фестиваля 22 - 23 декабря на территории ДОЛ «Байтик» пройдут творческие и профориентационные мастер-классы, подготовка к гала-концерту, в эти дни ребята смогут познакомиться с культурой и обычаями народов, проживающих в разных уголках нашей страны. 24 декабря в театре кукол «Экият» состоится гала-концерт, а также выставка творческих работ.