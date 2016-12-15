Недавно субботу и воскресенье корреспондент «КВ» провела в одном из санаториев Татарстана, приобретя тур выходного дня. Впечатления от визита в здравницу остались неоднозначные.

С одной стороны, нам с мужем удалось отдохнуть от городского шума, подышать чистым свежим воздухом, пройти ряд приятных и полезных процедур. С другой стороны, возникло ощущение, что мы окунулись в советское прошлое. Атмосфера того времени меня как представителя молодого поколения даже радовала и интересовала. А вот некоторые здания, не видевшие ремонта с тех самых советских времен, старая мебель, неработающее оборудование, отсутствие деталей современности не улучшили впечатления от отдыха.

В отделе размещения нас встретили доброжелательно, выдали анкеты для заполнения и направили в спальный корпус. Здесь нам рассказали, что в день мы имеем право на бесплатное часовое посещение бассейна с сауной, спелеокамеры, тренажерного зала, а также можем поиграть в бильярд и настольный теннис. Программа достаточно разнообразная. А из платного списка можно было выбрать все что душе угодно - минеральные ванны, грязелечение, массажи. Цены оказались выше, чем мы ожидали, но все же были приемлемыми. К примеру, посещение минеральной ванны обошлось в 170 рублей на человека. Трудности возникли с поиском процедурных кабинетов и информации о режиме их работы. Приходилось у всех спрашивать, как пройти, к примеру, в спелеокамеру, в какое время она работает, что брать с собой и т. д. Наличие указателей, разъясняющих табличек значительно упростило бы процесс поиска.

Но вернемся к моменту заселения. На часах было 9.20, когда мы получили ключи от номера. Комната была небольшого размера, но уютная. В номере было все необходимое: холодильник, новый телевизор, шкафчик, тумбочки, душ. Халатов, тапочек, средств индивидуальной гигиены, как в отелях, там, конечно, не оказалось. Но мы на это и не рассчитывали, поэтому все взяли с собой. А вот о еде не позаботились, ведь в стоимость тура было включено трехразовое питание. Оставив вещи в номере, голодные с дороги, мы направились на завтрак в другое здание. Однако дверь в заветное место была закрыта. Как объяснили нам позже, на завтрак мы опоздали. А до обеда еще целых три часа.

Продуктовый магазин на территории санатория не работал. До ближайшего супермаркета идти достаточно далеко. Что же делать? Решили скоротать время в бассейне, чтобы забыть о еде. Там нас встретил специфический запах. Оказалось, что в этом же здании расположены ванны с минеральной водой, оттого и пахнет. Невольно подумалось: как же работники проводят тут целый день в таких ароматах? Но, может быть, такой воздух даже полезен. Обратившись к сотрудникам с просьбой пропустить нас в бассейн, мы получили отказ. Оказалось, что до вечера в бассейне могут быть только женщины. Лишь потом сильный и прекрасный пол плавают вместе.

После неудачной попытки поплавать мы решили направиться в спелеокамеру и подышать уникальным воздухом соляной пещеры. Но и тут прогадали: посещать ее можно после обеда. А пока... на часах 10.30. Чувство голода не покидало.

Оставалось пойти в номер и поспать. Два часа сна прошли незаметно. Ура! Обед.

С этого момента черная полоса словно закончилась. Впереди нас ждало все самое лучшее. Столовая хоть и выглядела по-советски, без современных элементов оформления, но была большая, уютная и чистая. А главное - кормили в санатории по-настоящему вкусно и разнообразно, порции были большие. На обед нам дали салат из овощей, гречку с котлетой, рассольник, компот, кекс и апельсин. Также мы выпили по стакану минеральной воды, на вкус неприятно, зато полезно. Атмосфера, царящая во время обеда, была такой домашней, теплой, словно здесь все давно дружат. Работницы столовой знали постояльцев, с улыбкой и вниманием их обслуживали, интересовались состоянием здоровья. С удивлением мы слышали фразы как из старых советских фильмов: «граждане, выбираем второе», «товарищи, приятного аппетита!», «господа, после обеда все приглашаются на просмотр фильма». Эх... В душе возникла какая-то ностальгия. Хоть я и не жила в Советском Союзе, но именно таким себе его и представляла - единым обществом с добрыми, искренними и простыми людьми.

В столовой, да и вообще в санатории мы не заметили ни одного молодого отдыхающего. Как нам показалось, все постояльцы старше 50 лет. Здесь я убедилась, что старшее поколение добрее, отзывчивее и терпеливее нас. Меня очень тронул один эпизод. После обеда мы вышли на улицу и увидели на деревьях белочек. Их с рук кормила бабушка лет 65 - 70. А у нас ничего из еды с собой не было, но очень хотелось покормить белок. Женщина, словно почувствовав мое желание, предложила мне все свои семечки.

- На, доченька, покорми белочек, они не боятся брать еду с рук, - сказала она мне.

Это та простая доброта, которую порой не найти в молодых. Именно такие моменты человечности и участия оставили самые лучшие впечатления от отдыха в санатории.

Через два часа после обеда мы направились в спелеокамеру. Там нас ждали уютные и удобные кресла, обстановка, располагающая к релаксации, и особенный оздоравливающий воздух. Атмосфера соляной комнаты была настолько расслабляющей, что мы просто заснули. Через час нас разбудила администратор. Дышать в спелеокамере одно удовольствие! Сразу ощущается прилив сил и бодрости. После такого энергетического заряда мы решили поплавать в бассейне.

Единственный весомый минус, который мы обнаружили, - отсутствие в раздевалках индивидуальных шкафчиков, закрывающихся на ключ.

Сам бассейн нас очень порадовал: большой, красивый, чистый, вода была комфортной для тела температуры. Рядом парилка. Там было не очень жарко - около 70 градусов. Отдыхающие набирали воду в бутылочки и регулярно поддавали ее на камни. На какое-то время там становилось по-настоящему жарко. Пожилое поколение на удивление легко переносило повышенную температуру. Мы выходили из сауны, проводили в бассейне минут десять, возвращались погреться, а та компания все еще сидела в парилке. Удивительная закалка!

После бассейна настало время ужина. На столах нас ждали многослойный салат из моркови, кураги, чернослива, свеклы и яйца, а также тушеные овощи с котлетой, песочные печенья, банан и кефир. Это было так вкусно, особенно после заплыва в бассейне! А в столовой объявили: «Граждане, после ужина приглашаем всех на танцы». Для интереса мы решили заглянуть на дискотеку: мужчины и женщины активно отплясывали под музыкальные хиты недавнего прошлого. На душе при виде таких счастливых пожилых людей снова стало светло.

Конечно, было заметно, что некоторые корпуса санатория требуют ремонта. Есть что поменять, что улучшить. Но персонал и сами отдыхающие любят здравницу. Здесь не было конфликтов, не было слышно грубых слов. В выходные для нас открылся особый мир, где живут счастливые, отзывчивые люди. Я с радостью еще раз посетила бы санаторий только для того, чтобы вновь оказаться в атмосфере добра и взаимопонимания, ведь в нашем XXI веке это встречается все реже.