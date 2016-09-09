На прилавках продуктовых магазинов представлен широкий ассортимент сыров. Причем все они отличаются по цене. Как же в этом изобилии выбрать качественный сыр и не нарваться на фальсифицированный продукт? С таким вопросом «КВ» обратились к пресс-секретарю Управления Роспотребнадзора по РТ Миляуше Замалиевой.

Оказалось, что по внешним признакам отличить настоящий сыр от подделки невозможно. Можно лишь догадываться о наличии искусственных красителей и растительных жиров, не заявленных в составе продукта на этикетке.

Признаком качественного сыра может служить равномерная окраска по всей его толщине. Неестественно желтый цвет может указывать на наличие добавок. На корочке сыра не должно быть трещин, налета. Крупные «глазки» в середине и мелкие у корки являются сигналом того, что сыр сделан из молока не лучшего качества.

Кроме того, специалисты советуют внимательно изучить состав продукта. В хорошем сыре не должно быть растительных жиров, сои, консервантов, заменителей вкуса. Состав настоящего сыра на этикетке простой и короткий. Хотя бывают случаи, когда маркировка не соответствует результатам проведенных исследований. Так что и этикетке не всегда можно доверять. Поэтому покупателям стоит также обратить внимание на цену продукта.

Кстати Для обработки поверхности сыров допускается использование консервантов: сорбата калия (Е202), сорбиновой кислоты (Е200), сорбата натрия (Е201). Для обработки поверхности сыров допускается использование консервантов: сорбата калия (Е202), сорбиновой кислоты (Е200), сорбата натрия (Е201).

- Настоящий сыр готовится из цельного, обезжиренного, сухого молока, сырых сливок, поваренной пищевой соли. Функционально необходимыми компонентами являются бактериальные закваски, концентраты молочнокислых бактерий, молокосвертывающие ферментные препараты животного происхождения. На приготовление одного килограмма сыра в зависимости от различных факторов уходит в среднем 5 - 15 литров молока. Дешевым такой продукт быть не может, - разъясняет специалист.

Однако полагаться только на цену все же нельзя. У продукта может быть высокая стоимость, например, из-за транспортных и других издержек. Таким образом, самостоятельно отличить настоящий сыр от фальсифицированного продукта крайне затруднительно, даже практически невозможно. Лишь лабораторные исследования могут определить фальсифицированную сырную продукцию.