За прошедшие три года - с января 2014-го по декабрь 2016-го - сотрудники правоохранительных органов в Татарстане рассмотрели более 18 тыс. обращений граждан, пострадавших от финансовых пирамид. МВД по РТ постоянно проводит оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на пресечение преступной деятельности в сфере финансов.

За этот период возбуждено 38 уголовных дел, связанных с данным видом преступлений. Из них 3 - в этом году. По результатам расследований 10 уголовных дел направлены в суд, по приговорам которых назначены наказания для 23 человек, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Так, 12 августа 2016 года в Казани вступил в силу приговор Вахитовского районного суда в отношении четырех представителей финансовой пирамиды. Учредителю ООО было назначено наказание в виде 3 с половиной лет исправительной колонии, однако ввиду того, что у мужчины имелся не отбытый срок заключения по другому приговору, суд увеличил срок до 4 с половиной лет. Еще двое мужчин получили трехлетние сроки заключения. Четвертым фигурантом дела оказалась женщина, и хотя суд назначил ей наказание в виде 3 с половиной лет лишения свободы, его исполнение отсрочено до того момента, пока трехлетнему ребенку осужденной не исполнится 14 лет.

8 июня 2016 года по приговору Нижнекамского районного суда на 4 года лишена свободы директор одного кредитного потребительского кооператива граждан.

Схемы действий организаторов довольно однотипны и просты. Как правило, злоумышленники создают юридическое лицо, которое формально ведет предпринимательскую деятельность, а по факту под предлогом вложения средств в высокодоходные инвестиционные проекты завладевает деньгами доверчивых вкладчиков.

МВД по РТ напоминает, если вы решили вложить свои деньги в компанию, позиционирующую себя как микрофинансовая организация, сначала проверьте документы, подтверждающие факт внесения ее в соответствующий реестр, а затем проверьте полученную информацию на сайте Центробанка РФ. Верным признаком финансовой пирамиды является тот факт, что размеры обещанных выплат вкладчикам значительно превышают прибавочную стоимость, которую обеспечивает данный бизнес.