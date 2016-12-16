Снегопад, оттепель и мороз сделали свое дело - дороги покрылись льдом, сверху его припорошило снегом. Люди падают, не всегда спасает песок, которым дворники посыпают скользкие тропинки. Что же делать, если вы поскользнулись и получили травму? Разъясняют специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ.

Если здоровью человека причинен вред, то в соответствии с законодательством он должен быть возмещен. Поэтому, когда травма получена по причине ненадлежащего содержания территории, можно обратиться с иском в суд. Главное - установить виновника вреда. А им является та организация, в чьи обязанности входит содержание в подобающем виде данной территории.

Что касается придомовой территории, то уборка льда и обработка противогололедными материалами входит в перечень коммунальных услуг. Согласно Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда уборка придомовой территории должна проводиться в следующей последовательности: вначале убирать, а в случае гололеда и скользкости посыпать песком тротуары, пешеходные дорожки, а затем дворовую территорию. Уборка площадок, садов, дворов, дорог, тротуаров, дворовых и внутриквартальных проездов территорий должна производиться организациями по обслуживанию жилищного фонда.

Согласно Жилищному кодексу РФ при управлении многоквартирным домом управляющая организация несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме. Качество этих работ должно соответствовать требованиям технических регламентов и установленных правительством РФ правил содержания общего имущества в многоквартирном доме.

К ответу за причиненную травму можно призвать муниципальные образования, которые несут ответственность за улицы, въезды и выезды с проезжей части дорог, тротуары вдоль улиц либо совмещенные с проезжей частью дорог.

Что касается административных зданий, по закону собственник несет бремя содержания своего имущества. Поэтому, если пострадавший поскользнулся на ступеньках магазина, ответственность будет нести его владелец. Но необходимо доказать, что он действовал без должной предусмотрительности, например, не сбивал регулярно лед со ступенек. По общему правилу, установленному пунктами 1 и 2 статьи 1064 ГК РФ, ответственность за травму возлагается на лицо, причинившее вред, если оно не докажет отсутствия своей вины. Установленная этой статьей презумпция вины причинителя вреда предполагает, что доказательства отсутствия его вины должен представить сам ответчик. Потерпевший представляет доказательства, подтверждающие факт повреждения здоровья, размер причиненного вреда, а также доказательства того, что ответчик является причинителем вреда или лицом, по закону обязанным возместить вред.

В соответствии со ст. 1079 ГК РФ юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих, обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании (на праве аренды, по доверенности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности и так далее).

В соответствии со ст. 1085 ГК РФ при причинении гражданину повреждения здоровья возмещению подлежит утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел или определенно мог иметь, а также расходы, вызванные повреждением здоровья, в том числе расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии.

При этом должно быть установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное получение.

Если вы упали в результате гололеда и явно видно, что на данной территории не проводились антигололедные мероприятия (отсутствие уборки, специального антискользящего покрытия на ступеньках, посыпки песком и прочее):

1. Ни в коем случае сразу не покидайте место, где произошла травма. Необходимо вызвать скорую, которая отметит место и время происшествия. По возможности запишите фамилии и адреса свидетелей произошедшего. Попросите их снять случившееся на видео или сделайте фотосъемку.

2. Получите от медицинской организации больничную справку с точным указанием скользкого места и заключением о телесных травмах, а также направлением на лечение, чеками и квитанциями на приобретенные лекарства и оплаченные медицинские услуги.

3. Примите меры для установления виновника происшествия. Им является организация, в чьи обязанности входит содержание в подобающем виде территории, на которой получена травма. Если травма получена на придомовой территории, то это управляющая компания, если на ступеньках магазина или учреждения - то собственник здания, если на улице, остановке или других общественных местах, то ответственным будет муниципальное образование.

4. Как только установили виновника, обращайтесь к нему с претензией лично или заказным письмом, выдвинув требование о компенсации причинения вреда. Если собственник отказывается признать вину, обращайтесь в суд.

5. Для успешного исхода дела необходимо, чтобы полученная травма была своевременно зарегистрирована. При этом, если ответчиком по иску будет администрация муниципального образования, учреждения или организация, в которой вы не являлись потребителем, то при подаче судебного иска потребуется уплата государственной пошлины. Однако если вы выиграете судебный процесс, то кроме компенсации за лечение и моральной компенсации можете потребовать возместить и эту сумму. А вот если травма получена на территории, принадлежащей магазину, то вы освобождаетесь от уплаты госпошлины. По закону РФ «О защите прав потребителей» потребитель имеет право на то, чтобы услуга была безопасна для жизни и здоровья.

При выявлении опасных участков дорог, тротуаров жителям необходимо обращаться в коммунальные службы либо к дежурным в администрациях муниципалитетов, хозяйствующим субъектам, которые должны отвечать за прилегающие к объектам территории, и требовать принятия мер.