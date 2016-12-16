Городской и территориальными комиссиями исполкома Казани по повышению уровня жизни и легализации доходов в 2016 году было выявлено 108 организаций, в которых по документам люди получали зарплату ниже минимального потребительского бюджета.

Как итог действий проверяющих органов - почти 30 тысяч работников предприятий заключили трудовые договоры и дополнительные соглашения об увеличении зарплаты. Почти тысяча человек официально трудоустроена. Деятельность 10 предприятий проверяет городская прокуратура. Еще в 89 казанских предприятиях зарплата остается ниже минимального потребительского бюджета. На всех этих предприятиях работникам выдавали «серые» зарплаты, то есть нигде не зафиксированные. Известный факт: делается это руководством организаций, чтобы не платить налоги и страховые выплаты.

Напомним, в 2015 году организаций, которые выплачивали работникам низкую зарплату, было 96, в 2014-м - 122, в 2013-м - 152. За три года предприятий, которые грешили выдачей теневых зарплат, стало на 42% меньше.

Сообщить о фактах «конвертных» зарплат и неоформлении трудовых отношений можно в интернет-приемную на портале kzn.ru, в систему «Народный контроль» и на «горячие линии» контролирующих ведомств: Авиастроительный район - 299-16-53, 537-86-02, Вахитовский - 277-52-32, Кировский - 554-77-59, Московский - 564-25-11, Ново-Савиновский - 544-29-03, Приволжский - 224-86-37, Советский район - 273-90-76.