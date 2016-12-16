В 2017 году количество платных парковок в городе увеличится. Эту новость сообщили на последнем аппаратном совещании в мэрии.

В первом квартале 2017 года количество муниципальных парковочных мест увеличится на 302 единицы. Зоны платных парковок организуют в районе улиц Пушкина, Подлужная, Вишневского, Лесгафта, Чехова, Роща Фрунзе, Тихомирнова и моста «Миллениум». Городские власти выделили из бюджета на эти работы 6,5 млн рублей.

Первые платные парковки появились в Казани вслед за Москвой в 2015 году. На 27 участках было организовано 1250 мест. В этом году к ним добавились еще 512 на 22 участках. На 8 городских участках 175 платных парковочных мест организованы на деньги инвесторов.

Недовольных внедрением платных парковок было и остается немало. Тем не менее за эти годы обочины улиц в центре города стали свободнее. Согласно информации, приведенной на сайте мэрии, на 1 декабря 2016 года каждый третий казанский автолюбитель хотя бы раз воспользовался услугами платной парковки. 35 тысяч зарегистрированы на портале «Казанский паркинг». Более 30 тысяч столичных автомобилистов постоянно ставят свои машины на платные парковки.

Напомним, стоимость муниципальных парковочных мест в Казани в будние дни с 7 утра до 21 часа составляет 50 рублей в час. Первые 15 минут бесплатные. Штраф за неуплату - 2,5 тысячи рублей.

Кстати, с 1 по 8 января на всех муниципальных парковках машины можно будет оставлять бесплатно.