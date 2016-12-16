Вчера в Представительском корпусе Казанского Кремля прошла презентация 34-го тома серии «Жизнь замечательных людей. Биография продолжается...» издательства «Молодая гвардия». Книга посвящена первому Президенту Татарстана, а ныне Государственному Советнику республики Минтимеру Шаймиеву.

Авторы книги «Минтимер Шаймиев» Игорь Цыбульский и Нурсюя Шайдуллина сумели запечатлеть не только биографию первого Президента РТ, но и историю республики, а также страны. Как признаются авторы, особую мощь этой книге придает масштаб личности героя.

- Всегда есть опасность, что биография окажется поверхностной. Но здесь подняты ключевые проблемы нашего времени и даже различных эпох. У каждого человека есть главное дело в жизни. У Шаймиева это, пожалуй, Декларация о государственном суверенитете Татарстана. Серией книг «ЖЗЛ» нам хотелось показать жизнь тех, кто может быть образцом для других. Книга «Минтимер Шаймиев» - это еще и учебник, энциклопедия и целая история. В ней показан механизм осуществления реформы, спасения республики и даже России, - поделился автор проекта и генеральный директор издательства «Молодая гвардия» Валентин Юркин.

Участники презентации подчеркнули, что книга интересна не только взрослым, она обязательно должна быть на полке у подрастающего поколения. В ней показаны человеческие ценности, связанные с семейным воспитанием. Минтимер Шаймиев проникновенно рассказывает о своих родителях, не могут не тронуть читателя и его чуткие взаимоотношения с супругой. Также он служит примером настоящего руководителя. Минтимер Шаймиев отмечает, что и личные проблемы подчиненных должны заботить руководителя, и эти слова доказывает на личном опыте.

- Вот парадокс: мне казалось, что я неплохо знаю биографию Минтимера Шаймиева, ведь неоднократно делала с ним интервью. Но неожиданно для себя я нашла в книге ответы на самые разные вопросы. Например, почему президентом стал выходец из села, а не городской житель или как оставаться лидером, несмотря на давление системы. Огромная заслуга Минтимера Шариповича в том, что не только в России, во всем мире изменилось отношение к Татарстану, к народу Татарстана, - отметила в ходе презентации книги главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова.

Сам же Минтимер Шарипович объясняет свои достижения так: он просто любит людей. Человеку, который находится во власти, без этого нельзя. Кроме того, Государственный Советник РТ считает, что ругать всегда легче, но понять и постараться самому не совершать ошибок - вот что главное.

Участники презентации высказали предложение, чтобы книга была переведена на татарский и английский языки.