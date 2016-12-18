Департамент общественных связей государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) сообщает о наступлении 15 декабря 2016 года страхового случая в отношении кредитной организации Публичное акционерное общество «Татфондбанк» (г. Казань) в связи с введением Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов на срок три месяца и о назначении временной администрации по управлению банком, функции которой возложены на АСВ.

Введение временной администрации АСВ направлено на получение оперативного контроля над деятельностью банка. Данная мера позволит обеспечить защиту интересов вкладчиков и кредиторов банка.

Временная администрация проведет проверку финансового положения банка, по результатам которой будут разработаны предложения по его дальнейшей деятельности.

В связи с тем, что банк является участником системы обязательного страхования вкладов (№ 96 по реестру), каждый его вкладчик, в том числе индивидуальный предприниматель (ИП), имеет право на получение страхового возмещения, предусмотренного Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-Ф3 «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 15 декабря 2016 года.

Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им возмещения по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением Правления АСВ такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 21 декабря 2016 года.

Выплаты начнутся не позднее 29 декабря 2016 года. До указанной даты АСВ опубликует в местной прессе, а также разместит на сайте АСВ в сети Интернет официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам. Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками до дня окончания действия моратория.

Дополнительная информация о порядке выплаты страхового возмещения может быть получена вкладчиками по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05), а также на сайте АСВ в разделе «Страхование вкладов/Страховые случаи».

Для справки:

Приказами Банка России в отношении кредитной организации Публичное акционерное общество «Татфондбанк» (г. Казань) с 15 декабря 2016 года введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов на срок три месяца и назначена временная администрация по управлению банком сроком на шесть месяцев.