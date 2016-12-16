Новогодние праздники стремительно приближаются - в столице РТ в самом разгаре строительство площадок, где будут проходить народные гулянья. Корреспонденты «Казанских ведомостей» побывали на площади перед кукольным театром «Экият».



Судя по анонсу городского управления культуры, авторы проекта задумали городок в стиле народных сказок. Но увиденное сначала показалось нам больше похожим на центр экстремальных забав. Такой высокой и крутой во всех смыслах горки видеть еще не доводилось.

Проезжающие мимо театра горожане не первую неделю гадают, что это за огромная ажурная конструкция из дерева. На момент нашего визита ее высота была с двухэтажный дом, но строители уверили, что будет с трехэтажный. Такой высоты планируется комплекс горок.

Всего в нем будет три разноуровневые горки. Чтобы подняться на них, наверное, придется потратить не одну сотню калорий. А чтобы прокатиться, потребуется недюжинная храбрость и решимость. Ну очень крутой спуск! Малышей рискованно пускать на такие экстремальные горки. Скорее всего, для них введут ограничения.

Прокатиться без щекотания нервов можно будет на трех деревянных горках с резными крышами и перильцами. Там же появится возможность сделать великолепное селфи на фоне зимнего городка. Покрытие на этих горках выкладывают кирпичами изо льда. Этот же материал строители используют и для укрепления деревянных лестниц. Получается прочная конструкция, способная выдержать много людей. Да и красиво, когда под ступенями переливаются солнечные блики.

Только вот, если наступит оттепель, не произойдет ли ситуация как в сказке про ледяную и лубяную избы?

Что касается стройматериала, то кирпичи изо льда нарезают на озере Кабан. Кладут их на поддоны, для транспортировки используют грузовики и автокраны. Надо сказать, кирпичи эти тяжелые. За целый день рабочие на своих руках не одну тонну груза перетаскивают.

На момент нашего посещения городка рабочие завершали строительство ледовой стены по всему периметру, на которую параллельно монтировали световую иллюминацию. Почти завершен был центральный ледовый трон, на котором впоследствии каждый из желающих посетителей зимнего городка сможет посидеть, сфотографироваться на нем или просто побаловаться, ведь по сути это еще одна горка.

Ледовые скульптуры сказочных героев расположатся по всей территории городка. Узоры изо льда украсят концертные площадки. Сейчас резчики по этому хрупкому материалу готовятся к основной работе. На ледовые панели и заготовки нанесли обычным карандашом узоры и контуры. Кстати, у рабочих зимнего городка самый ходовой инструмент - бензопила. Материал для скрепления кирпичей и деталей - снежная каша. В ней дефицита не ощущается: в Казани несколько дней шел снег.

Немного подпортила впечатление от зимнего городка елка. Какая-то она неказистая, стоит кривовато и украшена скромно да еще на четверть спрятана от глаз за ограждением изо льда. Думается, все недоделки будут устранены до торжественного открытия. Кстати, случится это 29 декабря.