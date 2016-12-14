В прокуратуре Сабинского района РТ состоялось заседание рабочей группы по вопросам уплаты налогов и страховых взносов, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.
На заседание были приглашены руководители и главные бухгалтеры предприятий «Трансагро», «Яз», «Транссервис», «МТС», «Ремсервис», «Сабыагрохим», «Мизгел», КФХ «Ахметов Р.Г.», «Ашамлыклар», «Тимершик», «Саба», «Кооператор», «Аш-су», «Пищевик», «Икмэк», «Арт Имидж», имеющих задолженность по налогам и страховым взносам.
Благодаря вмешательству надзорного ведомства предприятиями погашены долги по налогам и страховым взносам на сумму свыше 12 млн. рублей.
Вопросы своевременной оплаты страховых взносов хозяйствующими субъектами находятся на контроле прокуратуры района.
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