На заседание были приглашены руководители и главные бухгалтеры предприятий «Трансагро», «Яз», «Транссервис», «МТС», «Ремсервис», «Сабыагрохим», «Мизгел», КФХ «Ахметов Р.Г.», «Ашамлыклар», «Тимершик», «Саба», «Кооператор», «Аш-су»,  «Пищевик», «Икмэк»,  «Арт Имидж», имеющих задолженность по налогам и страховым взносам. 

Благодаря вмешательству надзорного ведомства предприятиями погашены долги по налогам и страховым взносам на сумму свыше 12 млн. рублей.

Вопросы своевременной оплаты страховых взносов хозяйствующими субъектами находятся на контроле прокуратуры района.