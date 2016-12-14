Временное прекращение работы связаны с техническими проблемами, которые банк обещает исправить в ближайшее время.

«Уважаемые клиенты, по техническим причинам 19.12.2016 г. обслуживание клиентов временно не осуществляется. В ближайшее время все технические проблемы будут устранены», - информирует пресс-служба банка.

Отметим, что ранее ряд татарстанских банков подвергался информационной атаке. Эксперты отмечают, что в данной ситуации не стоит поддаваться панике, так как банковская система региона достаточно устойчивая, чтобы справиться с проблемами, сообщает «Татар-информ».