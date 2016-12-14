Благодаря работе Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников предприятия Татарстана погашают задолженность перед своими сотрудниками.

Так, на двух предприятиях Чистопольского района Татарстана, осуществляющих свою деятельность в отрасли сельского хозяйства, частично погашена задолженность по заработной плате на общую сумму 647,9 тыс. рублей. Долгожданную зарплату получили 115 человек.

Работа с предприятиями-должниками, нарушающими трудовое законодательство в части своевременной и полной оплаты труда сотрудников, будет продолжена, отмечают в пресс-службе министерства труда, занятости и соцзащиты РТ.