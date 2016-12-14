В минувшие выходные в Казани прошел VIII Международный Фестиваль мусульманской одежды «Islamic Clothes Fashion». В нем приняли участие дизайнеры со всей России.

Каждый раз количество желающий принять участие в фестивале растет. В этом году мусульманские наряды представили дизайнеры из Москвы, Астрахани, Башкортостана, Удмуртии, Татарстана и других регионов страны. Всего поступило заявок от более 60 дизайнеров. Основной стиль, на котором сделали акцент модельеры – это повседневная одежда. Но не обошлось и без свадебных, а также спортивных нарядов. Новинкой для фестиваля стал показ закрытых купальных костюмов для представительниц прекрасного пола всех возрастов. А изюминкой фестиваля, пожалуй, можно назвать наряды для женщин старшего поколения.



Дизайнеры доказали, что и они не должны забывать про моду. Удлиненные жилеты и различные способы завязывания платков придадут им утонченности и сделают образ более современным. Примечательно, что среди модельеров оказались и те, кто ранее никогда не шил мусульманскую одежду.