В районы, где закрылись родильные отделения, поставлены новые автомобили скорой помощи, чтобы быстро доставлять рожениц в межмуниципальный роддом.

Закрытие маломощных родильных отделений в районах Татарстана проводится для профилактики материнской и младенческой смертности. Об этом сегодня сообщил журналистам министр здравоохранения РТ Адель Вафин.

Вместе с тем глава Минздрава республики поспешил успокоить беременных и рожениц, заявив, что в реорганизуемых родильных отделениях ЦРБ РТ сохранятся оборудование и специалисты на случай экстренных родов. Также А. Вафин сообщил, что в эти ЦРБ поставлены новые автомобили скорой помощи, чтобы быстро доставлять рожениц в межмуниципальный роддом.

По словам министра здравоохранения РТ, сегодня только около 40 процентов беременностей и родов относятся к нормальным, физиологическим. Другая часть требует внимательного ведения и родоразрешения. К тому же сейчас растет процент экстрагенитальной патологии.

«Реструктуризация коснулась только маломощных акушерских отделений, в которых происходит не более 150 родов в год. Она проводится, чтобы повысить процент успешных родов и снизить количество возможных осложнений», – добавил Вафин.

Министр здравоохранения РТ также заметил, что в рамках программы модернизации были модернизированы учреждения родовспоможения второго уровня в Казани, Набережных Челнах, Альметьевке и Нижнекамске, а также созданы межмуниципальные центры в Бугульме и Зеленодольске.

«В этих центрах есть квалифицированные специалисты и все необходимые технологии для благополучных родов и спасения жизни мамы и ребенка в случае развития осложнений», – сказал он.

Напомним, что 1 декабря текущего года закрылись родильные отделения в Муслюмовском, Апастовском, Верхнеуслонском, Рыбно-Слободском, Кайбицком, Камско-Устьинском, Новошешминском и Черемшанском районах.