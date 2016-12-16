Программа «Ипотека с государственной поддержкой» была принята в марте 2015 года в качестве антикризисной меры. Изначально она была рассчитана на год, но потом ее продлили до 31 декабря 2016 года. Ипотека с государственной поддержкой представляет собой разновидность кредитного продукта, который могут оформлять граждане Российской Федерации на льготных условиях.