Правительство России может продлить программу субсидирования ипотечных ставок, рассказал вице-премьер Дмитрий Козак. Об этом сегодня пишет «Парламентская газета»
. «Что касается жилищного строительства, это задача не только экономическая, но и социальная - обеспечить качественным и доступным жильем большинство граждан нашей страны», - сказал он.
Программа «Ипотека с государственной поддержкой» была принята в марте 2015 года в качестве антикризисной меры. Изначально она была рассчитана на год, но потом ее продлили до 31 декабря 2016 года. Ипотека с государственной поддержкой представляет собой разновидность кредитного продукта, который могут оформлять граждане Российской Федерации на льготных условиях.
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