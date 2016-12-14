В 2016 году городскими профильными комиссиями было выявлено 108 организаций, в которых по документам люди получали зарплату ниже минимального потребительского бюджета.
Как итог действий проверяющих органов, почти 30 тысяч работников предприятий заключили трудовые договоры и дополнительные соглашения об увеличении зарплаты. Почти тысяча человек официально трудоустроена. Деятельность 10 предприятий проверяет городская прокуратура. Еще в 89 казанских предприятиях зарплата ниже минимума потребительского бюджета.
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