За три дня уикенда, с 16 по 18 декабря, на территории Республики Татарстан было выявлено 54 нарушения ПДД, связанных с управлением транспортным средством в состоянии опьянения, сообщает УГИБДД МВД по РТ.
В эти же дни в Чистопольском, Бугульминском, Зеленодольском и Агрызском районах республики произошло 5 ДТП со смертельным исходом. Также инспекторы ДПС зафиксировали 52 факта выезда в нарушение ПДД на полосу встречного движения, 132 случая перевозки детей без детских удерживающих устройств и 1144 факта игнорирования ремней безопасности.
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