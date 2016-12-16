Волейбольный клуб «Зенит-Казань» одержал победу со счетом 3:1 над «Локомотивом» (Новосибирск) в финале Кубка России 2016 года. Казанские волейболисты стали обладателями трофея в третий раз подряд, сообщает «Татар-информ».

Соперники уже встречались в матче подгруппы «А» этого «Финала шести». В той игре наставники устроили тактические игры: сначала тренер «Локомотива» Пламен Константинов выпустил резервный состав, после чего своих запасных выпустил на площадку и тренер «Зенита» Владимир Алекно. Матч в итоге остался за казанскими волейболистами, которые победили со счетом 3:0 и обеспечили себе первое место в подгруппе.

В финале, естественно, ни о каких резервистах на площадке на старте игры не было и речи. Константинов отрядил бороться за трофей всех своих лидеров – Ильяса Куркаева, Кавику и Эрика Шоджи (либеро), Николая Павлова, Лукаша Дивиша, Сергея Савина и Алексея Самойленко. У «Зенита» также боевой состав: Александр Бутько, Мэттью Андерсон, Максим Михайлов, Андрей Ащев, Артем Вольвич, Вильфредо Леон и Алексей Вербов в качестве либеро.

Начало первой партии решающего матча остается за казанцами, на первый технический перерыв команды уходят при счете 8:4 в пользу «Зенита». Новосибирцы в первой партии демонстрируют огромную заряженность на борьбу: в одном из эпизодов либеро команды Эрик Шоджи спас практически безнадежный матч, сбив рекламный щит. На приеме игроки «Локомотива» стараются «грузить» Леона – подачами в зону его ответственности в первой половине партии зарабатывают эйсы Дивиш и Павлов. Казанцы же играют надежно и бережно сохраняют преимущество в три очка. (16:13). Мощную подачу заряжает Андерсон, с которой не справляется все тот же Эрик Шоджи. В одной из следующих расстановок Дивиш вновь подает в Леона, который не справляется с приемом. Волейболисты «Локомотива» подтянулись в счете, но тайм-аут Владимира Алекно дает результат: два результативных блока казанцев, и счет – 22:18 в пользу «Зенита». В концовке проявил себя лидер казанцев Михайлов, который мощно атаковал и удачно защищался. Заключительной мяч в партии после атаки с задней линии забивает Андерсон и приносит победу своей команде (25:20).



Во втором сете в дебюте игрового отрезка чуть активнее играют новосибирцы и добывают себе преимущество в два очка (5:3). Обе команды феноменально действуют в защите и эмоционально реагируют на забитые мячи. Дивиш продолжает подавать в Леона, но тот безупречен в атаке. У сетки неудержим Куркаев – его эффектный блок приносит новосибирцам очередное очко (12:9). На это у «Зенита» находится достойный ответ: в одном из розыгрышей казанцы трижды удачно играют на блоке и добывают очко, которое выводит их вперед (13:12). Константинов тут же включается в игру заменами и тренерским тайм-аутом. В середине второго сета прорезалась подача у Леона, который эйсом отправил команды на второй технический перерыв (16:13). После него казанцам удался рывок 6:4, который на финише партии обеспечил «Зениту» преимущество в пять очков (22:17). Больше «Локомотив» в этой партии забить не сумел, а казанцы сделали это еще трижды и уверенно завершили сет (25:17).

На старте третьей партии на площадке вновь равная борьба (5:5). Игра изобилует красивыми моментами: в одном из розыгрышей Дивиш одиночным блоком останавливает атаку Михайлова. После технического тайм-аута Лукаш вновь на авансцене – игрок «Локомотива» подачей выбивает с приема Андерсона (9:7). В составе «Зенита» на площадку вместо Ащева выходит Александр Гуцалюк – видимо, капитана побеспокоила старая травма. Свои промахи на приеме Леон компенсирует удачными действиями в атаке, сравнивая счет в середине партии (15:15). В ходе технического тайм-аута Алекно просит «зенитовцев» плотнее сыграть на блоке с Дивишем, а после перерыва меняет Леона на Евгения Сивожелеза. Он, впрочем, отыграл лишь на задней линии, а затем уступил свое место кубинцу. На финише партии «Локомотив» имеет трехочковое преимущество (21:18), и Алекно берет свой второй тренерский тайм-аут. «Зенит», впрочем, не сдается, но новосибирцы удачно играют на съеме и зарабатывают три сетбола (24:21). Первый же из них реализован – Михайлова волейболисты «Локомотива» останавливают на блоке и отыгрывают один сет.

В четвертом сете у казанцев возвращается на площадку Ащев. «Зенит» явно не хочет тай-брейка и мощно включается в начале партии (6:3). Новосибирцы чаще соперника ошибаются на подаче: мячи в аут отправляют Кавика Шоджи и Куркаев. «Мастер-класс» по исполнению этого элемента показывает Михайлов, стабильно усложняя прием «Локомотиву».

Очередным эйсом диагональный «Зенита» доводит преимущество своей команды до пяти очков (12:7). Его казанцы берегут до второго технического перерыва (16:11). После тайм-аута вовсю работает «зенитовский» блок, набирая несколько очков подряд. При счете 21:14 в пользу Казани наставник «Локомотива» использует свой перерыв в надежде успокоить игроков новосибирской команды. Это у него не очень получается – Савин подает в аут, Павлов атакует туда же. У «Зенита» сразу восемь сетболов: первый новосибирцы отыграли, но в следующем розыгрыше игрок «Локомотива» подает в сетку и дарит казанцам третий подряд Кубок России.