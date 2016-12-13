В некоторых районах Татарстана проводится закрытие маломощных родильных отделений. Это делается для профилактики материнской и младенческой смертности. При этом в реорганизуемых родильных отделениях ЦРБ РТ сохранятся оборудование и специалисты на случай экстренных родов.

Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения РТ Адель Вафин. Он отметил, что в реорганизуемые родильные отделения поставлены новые автомобили скорой помощи, чтобы быстро доставлять рожениц в межмуниципальный роддом.

Реструктуризация коснулась отделений, в которых происходит не более 150 родов в год. С декабря закрыты родильные отделения в Муслюмовском, Апастовском, Верхнеуслонском, Рыбно-Слободском, Кайбицком, Камско-Устьинском, Новошешминском и Черемшанском районах, сообщает ИА «Татар-информ».

По словам министра здравоохранения РТ, сегодня только около 40 процентов беременностей и родов проходят нормально. Другая часть требует внимательного ведения и родоразрешения.

В модернизированных учреждениях родовспоможения второго уровня в Казани, Набережных Челнах, Альметьевке и Нижнекамске, а также в созданных межмуниципальных центрах в Бугульме и Зеленодольске есть квалифицированные специалисты и необходимые технологии для благополучных родов и экстренных случаев.