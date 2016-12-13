По словам заместителя Министра транспорта Сергея Аристова, законопроект должен способствовать более эффективному передвижению по дорогам и повышению безопасности. Основная идея законопроекта - установить единые правила в сфере организации дорожного движения и разграничить полномочия федеральных, региональных и местных властей. Сейчас в России нет единого основополагающего закона, регулирующего транспортное развитие территорий, организацию дорожного движения и оперативное управление ими.

Глава Комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев («Единая Россия») заявил, что законопроект нуждается в доработке. Он уверен, что платный проезд может быть введен только в крупных городах по решению региональных властей, а не органов местного самоуправления, и при наличии утвержденной комплексной транспортной системы развития городов. За принятие законопроекта проголосовали 319 депутатов, 100 проголосовали против, 1 воздержался.

Оппозиция выступила резко против. В случае принятия законопроекта «Справедливая Россия» будет оспаривать это решение в судебных инстанциях, вплоть до Конституционного суда. Об этом заявил член фракции Олег Нилов. Он также предложил вынести на всероссийский референдум вопрос о введении платного въезда. А если эта инициатива не будет поддержана народом, ее авторы должны будут уйти в отставку, считает Олег Нилов.

Депутаты от КПРФ подчеркнули, что законопроект сильно ударит по обычным гражданам. Они назвали законопроект «антинародным по своей сути». Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев заявил, что законопроект не имеет ничего общего ни с безопасностью дорожного движения, ни с его организацией. «Может, хватит перекладывать на плечи наших автолюбителей неспособность исполнительной власти наполнять собственный бюджет? - спросил он. - Терпение избирателей не безгранично». Несмотря на то, что оппозиционные фракции голосовали против, законопроект был принят в первом чтении.