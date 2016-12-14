Сегодня пресс-служба Президента РТ распространила официальное заявление Правительства Республики Татарстан по поводу ситуации в банковском секторе.

Официальное заявление Правительства Республики Татарстан по поводу ситуации в банковском секторе

Уважаемые граждане!

В последнее время участились случаи получения жителями Республики Татарстан информационных сообщений с призывами изымать средства из банков нашей республики, о закрытии банков и другой негативной информации. Данные сообщения не соответствуют действительности и направлены на то, чтобы посеять панику и напряжение в обществе.

Официально заявляем, что ситуация в банковском секторе республики находится под контролем. У банков Татарстана достаточно капитала и ликвидных ресурсов для исполнения своих обязательств перед клиентами и осуществления расчетов.

Просим вас не поддаваться панике и исключить распространение указанной ложной информации. Правовая оценка действиям организаторов данной информационной атаки будет дана компетентными органами.

Правительство Республики Татарстан