Завтра, 17 декабря, на стадионе «Казань Арена» состоится открытый турнир по интеллектуальным играм на Кубок мэра Казани. На игру съедутся сильнейшие студенческие и молодежные команды России, а специальным гостем игры станет знаток, обладатель хрустальной совы Борис Левин, сообщает комитет по делам детей и молодежи исполкома столицы Татарстана.

В этом году интеллектуальный турнир на Кубок мэра Казани проводится в пятый, юбилейный раз. 50 команд со всей России соберутся в столице Татарстана, чтобы ответить на 36 самых каверзных вопросов в «Что?Где?Когда?» и принять участие в кубке городов по «Брейн-рингу».

Турнир выявит самых эрудированных представителей студенчества. Все победители интеллектуальной игры будут награждены ценными подарками и дипломами, а после завершения игры участники смогут задать свои вопросы знатоку Борису Левину и принять участие в автограф-сессии.