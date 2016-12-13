На этой неделе в среду на сессии Казанской городской Думы депутаты и приглашенные гости не только занимались утверждением Стратегии социально-экономического развития города, но и принимали активное участие в республиканской акции «Подари подписку - 2017», инициированной АО «Татмедиа». Поддержать социальные учреждения республики, подарив им подписку на газету «Казанские ведомости», решили многие из присутствующих на сессии.

Людмила Андреева, секретарь Казанской городской Думы:

- Я подписала на «Казанские ведомости» два детских дома Казани, потому что мой жизненный принцип - помогать всегда детям, которые нуждаются в любви и поддержке. Газета «Казанские ведомости» у меня всегда на рабочем столе, свое утро я начинаю с прочтения этого издания. На мой взгляд, это та газета, в которой публикуется только проверенная информация. - Я подписала на «Казанские ведомости» два детских дома Казани, потому что мой жизненный принцип - помогать всегда детям, которые нуждаются в любви и поддержке. Газета «Казанские ведомости» у меня всегда на рабочем столе, свое утро я начинаю с прочтения этого издания. На мой взгляд, это та газета, в которой публикуется только проверенная информация.

Тимур Алибаев, глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов г. Казани:

- Традиционно мы поддерживаем те организации в наших районах, которые занимаются социально незащищенными категориями населения. Поэтому сегодня я решил оформить подписку для двух таких учреждений в Авиастроительном и Ново-Савиновском районе, для нуждающихся в актуальной информации о жизни города. «Казанские ведомости» читают и сотрудники нашей администрации. Знаю, что газета любима активом районов, советами ветеранов. - Традиционно мы поддерживаем те организации в наших районах, которые занимаются социально незащищенными категориями населения. Поэтому сегодня я решил оформить подписку для двух таких учреждений в Авиастроительном и Ново-Савиновском районе, для нуждающихся в актуальной информации о жизни города. «Казанские ведомости» читают и сотрудники нашей администрации. Знаю, что газета любима активом районов, советами ветеранов.

Растям Бакиров, главврач Центральной городской клинической больницы №18, депутат Казгордумы:

- Выписал «Казанские ведомости» для сотрудников отделения отказных детей детского стационара при нашей больнице. По традиции в это отделение мы выписываем много периодики, в том числе и журналы на татарском языке. Главное, чтобы чтение было интересным. - Выписал «Казанские ведомости» для сотрудников отделения отказных детей детского стационара при нашей больнице. По традиции в это отделение мы выписываем много периодики, в том числе и журналы на татарском языке. Главное, чтобы чтение было интересным.

Ильсур Хадиуллин, начальник управления образования исполкома г. Казани:

- Эта акция необходимая и своевременная. Знаю, что многие учреждения образования по республике выписывают «Казанские ведомости», которые освещают в том числе и проблемы образования. Один из насущных вопросов - повышение качества образования. Хотим, чтобы на страницах издания население не только черпало необходимую информацию, но и высказывало свои пожелания, предложения по проблемам образования. - Эта акция необходимая и своевременная. Знаю, что многие учреждения образования по республике выписывают «Казанские ведомости», которые освещают в том числе и проблемы образования. Один из насущных вопросов - повышение качества образования. Хотим, чтобы на страницах издания население не только черпало необходимую информацию, но и высказывало свои пожелания, предложения по проблемам образования.

Рашит Низамов, ректор Казанского государственного архитектурно-строительного университета, депутат Казгордумы:

- Мы должны больше помогать таким учреждениям, тем более что есть возможность прямо на мероприятии оформить подписку. Я решил выписать «Казанские ведомости» для Аксубаевского детского дома. В молодости работал там летом на стройке, и к тому же моя мама долгое время трудилась в Буинском детском доме - об этих детях я знаю не понаслышке. Пусть благодаря газете дети будут меньше сидеть в интернете, потихоньку приобщаясь к чтению прессы. - Мы должны больше помогать таким учреждениям, тем более что есть возможность прямо на мероприятии оформить подписку. Я решил выписать «Казанские ведомости» для Аксубаевского детского дома. В молодости работал там летом на стройке, и к тому же моя мама долгое время трудилась в Буинском детском доме - об этих детях я знаю не понаслышке. Пусть благодаря газете дети будут меньше сидеть в интернете, потихоньку приобщаясь к чтению прессы.

Марат Ишкин, начальник управления по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения г. Казани:

- Подписал на газету Зай-Каратайский дом престарелых в Лениногорске. Прежде всего потому, что хочется сделать для них что-то доброе. Пусть благодаря прессе они будут в курсе всего, что происходит в республике. Сам читаю газету в интернете, людям старшего поколения все же привычнее держать в руках бумажный формат. - Подписал на газету Зай-Каратайский дом престарелых в Лениногорске. Прежде всего потому, что хочется сделать для них что-то доброе. Пусть благодаря прессе они будут в курсе всего, что происходит в республике. Сам читаю газету в интернете, людям старшего поколения все же привычнее держать в руках бумажный формат.

Марат Бикмуллин, депутат Казгордумы:

- Знаю руководителей, сотрудников и подопечных Нурлатского детского дома, поэтому решил выписать газету для них. Хочется, чтобы благодаря газете они больше знали о том, что происходит в республике, городе. - Знаю руководителей, сотрудников и подопечных Нурлатского детского дома, поэтому решил выписать газету для них. Хочется, чтобы благодаря газете они больше знали о том, что происходит в республике, городе.

Делюс Сиразетдинов, депутат Казгордумы:

- Решил подарить подписку Елабужскому дому-интернату для престарелых и инвалидов. Пусть газета хоть немного скрасит их досуг и подарит радость! - Решил подарить подписку Елабужскому дому-интернату для престарелых и инвалидов. Пусть газета хоть немного скрасит их досуг и подарит радость!

Нияз Гиниятов, депутат Казгордумы:

- С помощью акции решил поддержать социальные учреждения в Дербышках, поскольку там живут мои избиратели. «Казанские ведомости» чаще всего читаю на работе. Газета интересная, мне нравится. На ее страницах много информации о городских событиях. - С помощью акции решил поддержать социальные учреждения в Дербышках, поскольку там живут мои избиратели. «Казанские ведомости» чаще всего читаю на работе. Газета интересная, мне нравится. На ее страницах много информации о городских событиях.