На этой неделе в среду на сессии Казанской городской Думы депутаты и приглашенные гости не только занимались утверждением Стратегии социально-экономического развития города, но и принимали активное участие в республиканской акции «Подари подписку - 2017», инициированной АО «Татмедиа». Поддержать социальные учреждения республики, подарив им подписку на газету «Казанские ведомости», решили многие из присутствующих на сессии.
Людмила Андреева, секретарь Казанской городской Думы:
- Я подписала на «Казанские ведомости» два детских дома Казани, потому что мой жизненный принцип - помогать всегда детям, которые нуждаются в любви и поддержке. Газета «Казанские ведомости» у меня всегда на рабочем столе, свое утро я начинаю с прочтения этого издания. На мой взгляд, это та газета, в которой публикуется только проверенная информация.
Тимур Алибаев, глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов г. Казани:
- Традиционно мы поддерживаем те организации в наших районах, которые занимаются социально незащищенными категориями населения. Поэтому сегодня я решил оформить подписку для двух таких учреждений в Авиастроительном и Ново-Савиновском районе, для нуждающихся в актуальной информации о жизни города. «Казанские ведомости» читают и сотрудники нашей администрации. Знаю, что газета любима активом районов, советами ветеранов.
Растям Бакиров, главврач Центральной городской клинической больницы №18, депутат Казгордумы:
- Выписал «Казанские ведомости» для сотрудников отделения отказных детей детского стационара при нашей больнице. По традиции в это отделение мы выписываем много периодики, в том числе и журналы на татарском языке. Главное, чтобы чтение было интересным.
Ильсур Хадиуллин, начальник управления образования исполкома г. Казани:
- Эта акция необходимая и своевременная. Знаю, что многие учреждения образования по республике выписывают «Казанские ведомости», которые освещают в том числе и проблемы образования. Один из насущных вопросов - повышение качества образования. Хотим, чтобы на страницах издания население не только черпало необходимую информацию, но и высказывало свои пожелания, предложения по проблемам образования.
Рашит Низамов, ректор Казанского государственного архитектурно-строительного университета, депутат Казгордумы:
- Мы должны больше помогать таким учреждениям, тем более что есть возможность прямо на мероприятии оформить подписку. Я решил выписать «Казанские ведомости» для Аксубаевского детского дома. В молодости работал там летом на стройке, и к тому же моя мама долгое время трудилась в Буинском детском доме - об этих детях я знаю не понаслышке. Пусть благодаря газете дети будут меньше сидеть в интернете, потихоньку приобщаясь к чтению прессы.
Марат Ишкин, начальник управления по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения г. Казани:
- Подписал на газету Зай-Каратайский дом престарелых в Лениногорске. Прежде всего потому, что хочется сделать для них что-то доброе. Пусть благодаря прессе они будут в курсе всего, что происходит в республике. Сам читаю газету в интернете, людям старшего поколения все же привычнее держать в руках бумажный формат.
Марат Бикмуллин, депутат Казгордумы:
- Знаю руководителей, сотрудников и подопечных Нурлатского детского дома, поэтому решил выписать газету для них. Хочется, чтобы благодаря газете они больше знали о том, что происходит в республике, городе.
Делюс Сиразетдинов, депутат Казгордумы:
- Решил подарить подписку Елабужскому дому-интернату для престарелых и инвалидов. Пусть газета хоть немного скрасит их досуг и подарит радость!
Нияз Гиниятов, депутат Казгордумы:
- С помощью акции решил поддержать социальные учреждения в Дербышках, поскольку там живут мои избиратели. «Казанские ведомости» чаще всего читаю на работе. Газета интересная, мне нравится. На ее страницах много информации о городских событиях.
Светлана Хуснутдинова, преподаватель, представитель академического сообщества:
- Хотелось бы, чтобы в прессе было больше позитивной информации и хороших новостей. Как педагоги мы все хотим, чтобы подрастающее поколение было более образованным, интеллектуально развитым, больше интересующимся историей республики, города. Поэтому мы решили выписать «Казанские ведомости» для Чистопольского детского дома.
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