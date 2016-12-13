До Нового года остается чуть больше двух недель. Зима нынче выдалась морозной и снежной. О приметах последнего месяца года и температурных рекордах декабря рассказывает наш постоянный эксперт - заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.

19 декабря православные вспоминают одного из самых почитаемых святых - Николая Чудотворца. По преданию в день своего ухода из жизни, 19 декабря, святой покидает небеса и спускается на заснеженную землю, чтобы перед великим праздником Рождества Христова помочь всем нуждающимся, в первую очередь детям, нищим и обездоленным.

В это время в народе начинали готовиться к святочным посиделкам и гуляньям, брались за изготовление нарядов и украшений. Под влиянием западных славянских народов, которые с особым весельем справляли Николин день, со временем и на Руси стали устраивать хождение ряженых по дворам. Ввели традицию раздавать детям сладости и яблоки. Этот обряд напоминает и о Санта-Клаусе, и о нашем Деде Морозе, и это не случайно - именно их прообразом и был святой Николай Угодник.

На Руси Николин день по причине тесной связи с зимой прозвали Николой зимним. И другие народные названия этого дня звучат похоже - Никола холодный или Никола студеный.

В народном календаре о первых зимних морозах начинали говорить в день Варвары - 17 декабря: «Трещит Варюха - береги нос да ухо». Но с особой надеждой ждали Николин день, поскольку запомнилось, что именно к Николе зима утверждалась и набирала полную силу: «Варвара заварит, Савва засалит, а Никола загвоздит». Решающее первенство никольских морозов отразилось в народных поговорках: «Никола зимний и лошадь во двор загонит», «Подошел бы Никола, а уж зима на санках приедет за ним!», «Хвали зиму после Николина дня!» В действительности «на Николу зима с гвоздем ходит»: замораживает реки, устанавливает прочный санный путь. Считается, что никольские морозы по крепости бывают равными с крещенскими.

Но год на год не приходится, и случается, что ожидаемые морозы не наступают. В такие годы ссылались на проказы поспешной зимы: «Привезли зиму на санках до Николы - вот тебе и росстепель», «Коли на Михайлов день (21 ноября) зима закует, то на Николу раскует». Вот и нынче, по предварительным прогнозам, к Николину дню предполагается смягчение морозов.

Свои приметы связаны с Николой зимним и у земледельцев. Для хлеборобов было важно, чтобы никольские морозы были покрепче: «Если Николин день холодным и ясным выдастся - к богатому урожаю». А если «Перед Николой иней - овсы хорошо уродятся». Примечали, к Николину дню или незадолго до него обязательно будет снегопад: «На морозного Николу снега навалит гору». Обильные снегопады сулили такие же обильные урожаи и буйный рост трав: «Сколько снега на Николу, столько травы по весне».

На Руси зима устанавливается близко ко дню памяти святителя Николая по причине климатических особенностей. Дни становятся все короче, ночи кажутся бесконечными - почти 17 часов. Климатологи разъясняют - в условиях короткого светового дня континентальный воздух начинает интенсивно выхолаживаться, поэтому и набирают силу серьезные морозы.

В нынешнюю раннюю зиму в Казани и пригородах умеренные морозы держатся с начала декабря и уже неоднократно при прояснении крепчали до 23 - 25 градусов. Первая половина месяца в целом оказалась холоднее многолетней нормы на 4 - 6 градусов. Аналогичные холода за последние 35 лет отмечались в декабре 1984, 1985, 2001, 2002 и 2012 года. 16 - 17 декабря 2009 года по Казани были побиты два рекорда - наблюдались минимальные температуры до 34 гр. мороза. До этого самые низкие температуры отмечались в эти дни в 1930 году и были около 33 гр. мороза.