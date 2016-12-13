После некоторого перерыва возобновился чемпиона России по хоккею с мячом. Казанское «Динамо» после перерыва в первом матче встречались в Нижнем Новгороде на стадионе «Труд» с нижегородским «Стартом».

Уже на 17-й минуте Евгений Волгужев вывел казанцев вперед – 0:1. При этом счете первый тайм и закончился.

Хозяева сравняли счет уже на первой минуте второго тайма и продолжили атаки, но в контратаке отличился все тот же Волгужев – 1:2.

Но на 76-й минуте хозяева счет сравняли (2:2), и встреча закончилась вничью.