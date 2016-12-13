Волейболисты казанского «Зенита» в Сургуте вышли в полуфинал розыгрыша Кубка России.

На этот раз организаторы турнира вновь обратились к формату «Финал шести». Так что безусловному лидеру турнира - казанскому «Зениту» - приходилось до полуфинала провести два матча в группе.

Первым соперником казанцев стала команда «Факел» из Нового Уренгоя. Частенько «Факел» называют будущим сборной России, но на этот раз амбициозные игроки уренгойской команды были явно ошарашены столь мощным коллективом, каким нынче представлен «Зенит». Перед самым матчем медики дали добро на выступление Вильфредо Леона, и это оптимизма игрокам «Факела» не прибавило. В итоге сухая победа казанцев - 3:0 (25:14, 25:18, 25:18). Стало ясно, что в полуфинал «Зенит» уже попал, но соперник мог определиться только после того, как волжане проведут матч против новосибирского «Локомотива».

Ровно через сутки казанцам предстояло провести эту игру, и были опасения, что «Зенит» подустанет. Но этого не было и в помине. Дружина Владимира Алекно настроилась на матч весьма серьезно. Блеснул отменной игрой Земченок, не часто попадающий в состав. А два эйса подряд в конце матча от Кобзаря и вовсе стали украшением турнира - сначала неберущийся планер, а затем убийственная силовая подача. В итоге «Локомотив» безропотно уступил - 0:3 (16:25, 19:25, 23:25).

Теперь в полуфинале сегодня, 16 декабря, «Зенит» сразится с московским «Динамо», а «Локомотив» будет стараться удержать «Белогорье».

Финал назначен на 17 декабря.