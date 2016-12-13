Как сообщает официальный сайт КХЛ, совет директоров лиги утвердил новый формат овертаймов. Теперь дополнительное время в соревнованиях КХЛ, МХЛ и ВХЛ будет проводиться в формате «3х3».

В этой ситуации при нарушении правил одной из команд смогут выпустить на штрафное время одного или двух хоккеистов дополнительно - в зависимости от числа нарушений.

Решение лиги вступило в силу с 15 декабря. По сути, лига тем самым приняла решение играть так, как уже давно играют во всем мире, - с целью добавить зрелищности в игру.