Мучаюсь сама и наблюдаю, как мучаются другие, такие же, как я, пенсионерки, когда приходится выходить, а точнее, вылезать из красных автобусов на нужной остановке.

Хорошо, если автобус «причаливает» рядом с тротуаром, тогда и входить в него легко и проще выходить. Но так бывает очень редко, чаще все по-другому. Чуть-чуть недотянет автобус до поребрика тротуарного, и приходится многим из нас, у кого проблемы с ногами, сползать спиной к выходу на асфальт между автобусом и тротуаром.

Теперь зима, асфальт покрыт то снегом, то наледью. А если мороз чередуется с оттепелью, то на остановке образуются волны замерзшего месива из снега вперемешку с реагентами. Думаю, что даже молодым женщинам в сапогах на каблуке неудобно наступать на эти ледяные гармошки, а уж про пенсионеров и говорить нечего - многие зимой ходят с палочками. Соскользнет нога с наледи, упадет пенсионер. Так и под автобусом оказаться можно. Трудно шагнуть из автобуса на поребрик тротуара, он часто бывает недосягаем, а прыгать мы уже не можем.

В общем, проблемы с поездками. Может, поставить этот вопрос перед водителями, провести беседы, контрольные поездки, стимулировать внимательных к пассажирам водителей премией?

Помогите, не дайте сломаться нашим и без того не очень крепким косточкам! Молодым мамам тоже трудно заносить и спускать коляски без посторонней помощи, если автобус остановился далеко от тротуара.