Национальный музей Республики Татарстан (6+)

16 - 18 декабря - новогодняя ярмарка «Музейный базар». Ежегодное традиционное мероприятие, посвященное Новому году. На ярмарке представлены изделия мастеров и ремесленников народных художественных промыслов.

20 декабря - 10 января - «Кабы не было зимы...» Новогоднее представление для детей дошкольного возраста и учеников младших классов.

Ул. Кремлевская, 2, тел. 292-89-84.

Музей Е.А.Боратынского (6+)

18 декабря (12.00) - «Сказки Литиной комнаты». Музейно-литературный проект для детей с участием режиссера Театра на Булаке Вероники Пичугиной.

18 декабря (14.00) - концерт музыкальной школы для взрослых «Мелодия».

20 - 29 декабря (10.00, 12.00, 14.00) - «Рождество в доме Боратынских». Музейный праздник для младших школьников, основанный на обычаях дворянской и народной культуры XIX века.

20 - 29 декабря (10.00, 12.00, 14.00) - новогодняя сказка «Мороз Иванович». Спектакль по сказке В.Одоевского в исполнении актеров литературного театра «Верба».

22 декабря (18.30) - «От всей души». Концертная программа с участием певицы Ларисы Макарской (Санкт-Петербург).

23 декабря (18.30) - «Многоликая гитара». Концерт классической гитары в рамках проекта «Музыка Белого зала».

Ул. Горького, 25/28, тел. 236-13-22.

Дом-музей В.И.Ленина (6+)

20 декабря (10.00) - «Скоро Новый год!» Выездное интерактивное мероприятие для дошкольников с рассказом об истории новогодней елки, мастер-класс по изготовлению оригинальной елки и елочных игрушек.

Ул. Ульянова-Ленина, 58, тел. 236-90-12.

Литературно-мемориальный музей А.М.Горького (6+)

16 декабря (15.00) - «Новогодний концерт». Новогодняя концертная программа проекта «Музыка в музее».

18 декабря (14.00) - заседание ЛИТО.

Ул. Горького, 10, тел. 292-45-38.

Музей-мемориал Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. (6+)

20 декабря (14.00) - «Тайна плана «Барбаросса». Лекционное занятие к годовщине подписания А.Гитлером плана нападения на СССР.

Кремль, тел. 567-80-44.