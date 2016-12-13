Национальный музей Республики Татарстан (6+)
16 - 18 декабря - новогодняя ярмарка «Музейный базар». Ежегодное традиционное мероприятие, посвященное Новому году. На ярмарке представлены изделия мастеров и ремесленников народных художественных промыслов.
20 декабря - 10 января - «Кабы не было зимы...» Новогоднее представление для детей дошкольного возраста и учеников младших классов.
Ул. Кремлевская, 2, тел. 292-89-84.
Музей Е.А.Боратынского (6+)
18 декабря (12.00) - «Сказки Литиной комнаты». Музейно-литературный проект для детей с участием режиссера Театра на Булаке Вероники Пичугиной.
18 декабря (14.00) - концерт музыкальной школы для взрослых «Мелодия».
20 - 29 декабря (10.00, 12.00, 14.00) - «Рождество в доме Боратынских». Музейный праздник для младших школьников, основанный на обычаях дворянской и народной культуры XIX века.
20 - 29 декабря (10.00, 12.00, 14.00) - новогодняя сказка «Мороз Иванович». Спектакль по сказке В.Одоевского в исполнении актеров литературного театра «Верба».
22 декабря (18.30) - «От всей души». Концертная программа с участием певицы Ларисы Макарской (Санкт-Петербург).
23 декабря (18.30) - «Многоликая гитара». Концерт классической гитары в рамках проекта «Музыка Белого зала».
Ул. Горького, 25/28, тел. 236-13-22.
Дом-музей В.И.Ленина (6+)
20 декабря (10.00) - «Скоро Новый год!» Выездное интерактивное мероприятие для дошкольников с рассказом об истории новогодней елки, мастер-класс по изготовлению оригинальной елки и елочных игрушек.
Ул. Ульянова-Ленина, 58, тел. 236-90-12.
Литературно-мемориальный музей А.М.Горького (6+)
16 декабря (15.00) - «Новогодний концерт». Новогодняя концертная программа проекта «Музыка в музее».
18 декабря (14.00) - заседание ЛИТО.
Ул. Горького, 10, тел. 292-45-38.
Музей-мемориал Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. (6+)
20 декабря (14.00) - «Тайна плана «Барбаросса». Лекционное занятие к годовщине подписания А.Гитлером плана нападения на СССР.
Кремль, тел. 567-80-44.
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