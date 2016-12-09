Продолжаем подготовку к новогоднему празднику и на этот раз займемся салатами. Так как в год Петуха не принято подавать на стол блюда из птицы, будем использовать рыбу и овощи.

Салат из скумбрии и болгарского перца

Ингредиенты: скумбрия холодного копчения - 1 крупная рыбина, свежий болгарский перец - 1 шт., оливки без косточек - 1 банка, лимон - 1 шт., зеленый лук - 4 - 5 перьев, свежая зелень на украшение, растительное масло по вкусу.

Скумбрию очистить и разделать на небольшие филейные кусочки. Перец нарезать на тонкие полукольца. Для соуса в миску налить немного растительного масла, желательно оливкового, и смешать с соком одного лимона. На плоское блюдо красиво выложить кусочки рыбы, на них полукольца перца и оливки. Посыпать сверху мелко нарезанным луком и зеленью, полить соусом.

Овощной салат с гранатовыми зернами

Ингредиенты: тыква - 200 г, свежие огурцы - 1 шт., зеленый лук - 1 пучок, кинза - 1 пучок, зерна граната - 1 горсть, соль, перец, растительное масло по вкусу.

Мякоть тыквы нашинковать на крупной терке. Огурец нарезать тонкой соломкой. Лук и кинзу измельчить. В салатницу слоями выложить огурцы, тыкву, гранатовые зерна и зелень. Приправлять специями, маслом и мешать непосредственно перед подачей на стол.

Приятного аппетита!