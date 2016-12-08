Овен

Новое упорно стучится к вам в дверь под занавес года. Не исключено неожиданное развитие событий, поэтому будьте начеку. Воздержитесь от смены места работы, предложения о новых проектах принимайте с осторожностью - они связаны с неоправданным риском и чреваты эмоциональными конфликтами.

Телец

На первое место сейчас выйдут финансовые вопросы, поэтому вам не избежать трудного разговора с начальством. Последующие события подтвердят некоторые из ваших опасений, но вместе с тем дадут надежду на улучшение ситуации. Попытайтесь нейтрализовать негативную энергетику окружения.

Близнецы

Сделайте последнюю решительную попытку в этом году реализовать одну из своих старых задумок. В случае же неудачи попробуйте сменить тактику или же пересмотрите приоритеты. Будьте прямолинейны в отношениях с любимым, поскольку недосказанность может привести к взаимному недовольству.

Рак

Вся эта неделя - время для подготовки и реализации ваших планов на праздник и в личной жизни. Вам удастся открыть для себя новые направления деятельности, а это обязательно должно принести неплохой доход. Вы хорошо потрудились в этом году, так что можете побаловать себя интересными каникулами.

Лев

Рискуйте, сейчас только ваша смелость и решительность будут способствовать успешному результату в делах. Обращайте внимание на приметы - высшие силы могут предупредить вас о неверных шагах в личной жизни. Возможно, придется что-то изменить или дополнить в отношениях с родителями.

Дева

Эта неделя окажется для вас неспокойной: будет много общения, разных дел и звонков. Возможны упреки со стороны домашних из-за недостаточного внимания с вашей стороны и пассивного участия в воспитании детей. Деловая поездка может значительно улучшить ваше материальное положение.

Весы

Не исключено, что утомительные предновогодние хлопоты приведут к апатии и хандре, и как результат - ухудшение вашего физического состояния. Однако неожиданная семейная радостная новость встряхнет вас, и вы с большим подъемом начнете заниматься делами, причем довольно успешно.

Скорпион

Возможно, секрет, который вы так тщательно и долго скрывали от других, узнают в вашем окружении. Это будет иметь особого рода последствия прежде всего для вас. При возникновении разногласий с домашними сдерживайте себя, не поддавайтесь эмоциям и попробуйте найти компромисс.

Стрелец

Вами сейчас руководят чувства, не исключен эмоциональный взрыв. В важной ситуации может подвести память. Необходимо сконцентрироваться, и тогда в конце недели появится ясность в мыслях. Вы сможете найти выгоду для себя в поступившем предложении и скоро поймете, что не зря рисковали.

Козерог

Вы сможете избавиться от того, что так долго вас сдерживало и препятствовало вашим замыслам. Вам сейчас легко манипулировать другими людьми. Убедившись раз, что вы правы, близкие будут прислушиваться к вашим советам. Не исключено, что узнаете то, что от вас долго скрывали.

Водолей

В конце недели вы получите все заработанное накануне, однако будьте разумны в тратах, так как не исключено, что больших денег теперь ждать придется долго. Возможно, попадете в незнакомую вам ситуацию и невольно окажетесь участником необычной истории. Будьте последовательны в своих поступках.

Рыбы

Вам удастся помочь близкому человеку в трудной ситуации. В семье сможете нейтрализовать негативные последствия опрометчивого поступка кого-то из близких. Не стоит огорчаться из-за информации, которая не будет официально подтверждена, - вполне вероятно, она окажется обманом.