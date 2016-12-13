Совсем скоро настанет долгожданный Новый год, а для студентов это означает, что начнется сессия. Мы решили узнать, как же готовятся студенты к экзаменам, зачетам и готовятся ли вообще.

Всем, кто живет в общежитии, намного чаще приходится слышать слово «сессия», которое уже режет слух и заставляет нервничать. О ней говорят в комнатах, в коридорах, на кухне. Но, несмотря на приближение экзаменов, многие все равно откладывают подготовку на потом, уверяя себя, что время еще есть. И не надо быть экстрасенсом, чтобы предсказать, что их ждет: несколько бессонных дней и ночей перед экзаменами и литры выпитого кофе. С одной стороны, такой экстрим - это интересное дополнение к студенческой жизни. Молодой организм нагрузку выдержит, экзамены в конце концов будут сданы. Но все-таки ночные посиделки и не всегда здоровая еда не способствуют укреплению организма, да и учебный процесс при этом не назовешь успешным и эффективным.

Хочется или не хочется - готовиться к сессии нужно. Существуют три типа студентов, которые по-разному относятся к подготовке к сессии.

Первый тип - студенты, которые никогда не пропускают пары, постоянно зубрят лекции, читают всю литературу, которую выдали в сентябре. И они все равно переживают, боясь что-то забыть или вообще не знать.

Студенты второго типа имеют достаточно хорошую успеваемость, но можно сказать, что учеба находится не на первом месте в их жизни. Им нравится ходить в университет, при этом кто-то из них работает, кто-то успевает параллельно получать дополнительное образование, кто-то занимается любимым делом или просто активно общается с друзьями. При этом подготовка к сессии у них достаточно интенсивна и продуктивна.

Третий тип студентов - личности тоже интересные. Если говорить прямо, то учеба для них совсем не важна. Такие ребята появляются в университете тогда, когда захотят или когда очень нужно засветиться перед преподавателем. Успеваемость их на грани вылета, но каким-то образом они все же умудряются сдавать сессию. Как им это удается, неизвестно, у каждого свой секрет. Немаловажную роль в жизни таких студентов играет удача. Этим людям обычно везет, в отличие от тех, кто старательно готовился к экзаменам и зачетам.

Да, быть студентом интересно и весело. Пусть даже иногда кажется, что вот-вот опустятся руки, потому что ты очень устал и больше не можешь продолжать получать знания в том же темпе. Но, каким бы сложным и напряженным не был период сессии, надо понимать, что экзамены - это не самое страшное и сложное, что может быть в жизни. Не стоит из-за них изводить себя, портить свои нервы, здоровье. Как любят говорить люди старшего поколения: «Все сдавали, и вы сдадите!»

Поэтому успехов всем студентам и легкой сессии!