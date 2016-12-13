В Доме дружбы народов Татарстана прошел финал республиканского конкурса «Куркэм гаиля - Замечательная семья».

Участники финала должны были проявить свои профессиональные знания, спортивные возможности и творческие данные. И при этом продемонстрировать, что их семья дружная и счастливая. Конкурс проводился среди пар, у которых уже сложились свои семейные традиции. Участники подготовили яркие номера, а в зале царила атмосфера настоящей дружбы: конкурсанты в роли зрителей были щедрыми на аплодисменты.

Кстати Конкурс «Куркэм гаиля» проводится третий год подряд. Главная его задача - показать примерные семьи, которые живут в сельской местности, воспитывают образованных, порядочных детей, чтят и хранят семейные ценности. Конкурс «Куркэм гаиля» проводится третий год подряд. Главная его задача - показать примерные семьи, которые живут в сельской местности, воспитывают образованных, порядочных детей, чтят и хранят семейные ценности.

Семья Шайгардановых приехала в Казань из деревни Уразметьево Муслюмовского района.

- Для нас это второй конкурс, - рассказала Альбина Шайгарданова. - В 2014 году мы приняли участие в конкурсе «Кулибины XXI века», на котором были названы уникальной семьей. Мой братишка Газинур собственными руками собрал автомобиль, в этом году ему исполнилось всего 11 лет. А я вместе с папой смастерила национальную детскую колыбель. После этого конкурса нас пригласили поучаствовать в «Куркэм гаиля».

Все команды хорошо подготовились, проявили смекалку и показали свои таланты.

Инициаторами конкурса стали сотрудники журнала «Гаиля хэм мэктэп». В конкурсе, объявленном по всей республике, приняли участие 100 семей, сообщает информационный центр ДДнТ.

В течение года в районах республики и соседних регионах проводились отборочные туры конкурса. Семь семей - Тляковы и Фаезовы из Балтасинского района, Шайгардановы из Муслюмовского района, Ситдиковы и Агеевы из Высокогорского района, Хайруллины из Арского района и Саляховы из Кировской области прошли в финал конкурса.

Победила семья из Балтасинского района - Халил и Эльмира Фаезовы и их дети Райнур, Азат и Ляйля.