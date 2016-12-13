Суммарная стоимость набора ингредиентов, необходимых для приготовления салата оливье, традиционного блюда новогоднего празднества, выросла за год на 1,8 процента.

Если в прошлом году при покупке продуктов для такого салата можно было уложиться в 304,72 рубля, то в этом году за те же ингредиенты придется отдать 310,06 рубля.

Затраты выросли из-за удорожания майонеза на 8,6 процента, консервированных огурцов и зеленого горошка на 3,2 процента, а также вареной колбасы на 1,3 процента. При расчете всей суммы затрат учитывалось, что значительно дешевле к концу ноября стали репчатый лук - на 15,4 процента по сравнению со среднегодовой ценой, морковь - на 15,2 процента, яйца - на 4,9 процента, картошка - на 1,3 процента.

Приготовить селедку под шубой к новогоднему столу окажется значительно дешевле - 154,96 рубля. Однако это на 3,7 процента дороже, чем в прошлом году. Это связано с тем, что дороже на 6,2 процента стала соленая сельдь.

Суммарная стоимость новогодней продуктовой корзины, включающей основные пищевые атрибуты праздника (игристое вино, коньяк, красная икра и апельсины), на семью из четырех человек будет равна 5585 рублям. В целом это дороже на 3,6 процента, чем в прошлом году, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на Росстат.

Если в минимальный набор продуктов к новогоднему столу включить вместо коньяка водку, вместо икры - рыбные консервы, а вместо апельсинов - яблоки, он обойдется в 1954 рубля. Для расчетов брались цены продуктов в среднем по России.