Недавно 34-летний житель Альметьевска был остановлен сотрудниками ГИБДД для проверки документов. Выяснилось, что за гражданином числятся 37 неуплаченных штрафов за нарушение ПДД.

Информация о данном гражданине была направлена в Альметьевский отдел судебных приставов, где обнаружилось, что почти по каждому штрафу ведется исполнительное производство. Кроме того, мужчина не расплатился за кредит - остался долг 30 тысяч рублей. Общая задолженность неплательщика составила без малого 54 тысячи рублей. Приставы приняли решение об аресте его автомобиля.

Через несколько дней бывший должник явился в отдел судебных приставов и предъявил квитанции об оплате всей суммы. Также молодой человек оплатил исполнительский сбор в размере 37 тысяч рублей. Исполнительные производства окончены, сообщает пресс-служба УФССП России по РТ.